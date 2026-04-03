Zivert, Rihanna и ЕГОР КРИД – самые стильные музыканты

Стриминг «КИОН Музыка» и e-commerce сервис CDEK.Shopping опросили аудиторию и выяснили, что именно музыкантов чаще других считают самыми стильными селебрити. За ними — актеры и блогеры. Среди артистов, работающих преимущественно на русскоязычную аудиторию, лидерами стали Zivert и ЕГОР КРИД. Среди зарубежных исполнителей — Rihanna и Travis Scott.

В марте 2026 года «КИОН Музыка» и CDEK.Shopping опросили более 1000 пользователей, чтобы узнать, обращают ли они внимание на стиль знаменитостей, чей образ кажется наиболее привлекательным, и что россияне вкладывают в понятие «стильный человек». По мнению большинства (62%) эта формулировка говорит об умении выражать свою индивидуальность через одежду, реже (54%) — об уместности аутфита в зависимости от ситуации и умении собрать красивый образ (49%).

Среди респондентов на стиль обращают внимание 68%. Чаще всего самыми стильными селебрити они называют именно музыкантов: так ответили 61% респондентов. Далее следуют актеры (52%), блогеры (47%), спортсмены (34%) и предприниматели (29%).

При сравнении зарубежных и русскоязычных звезд 71% опрошенных назвали более стильными зарубежных селебрити, 29% — русскоязычных. Среди зарубежных певиц первое место заняла Rihanna: ее стиль отметили 58% респондентов. Далее идут Billie Eilish (52%) и Dua Lipa (49%). Среди мужчин лидером стал Travis Scott (55%), за ним следуют A$AP Rocky (52%) и The Weeknd (48%).

Среди селебрити, работающих преимущественно на русскоязычную аудиторию, самой стильной певицей пользователи назвали Zivert (51%). В топ также вошли ANNA ASTI (48%), Клава Кока (44%) и Люся Чеботина (41%). На пятой строчке списка оказалась Ольга Бузова (38%). Среди мужчин первое место занял ЕГОР КРИД (49%), обогнав Тимати (46%). Третья позиция за NILETTO (43%). Далее в рейтинге расположились исполнитель хита «Комета» JONY (41%) и Дима Билан (38%).

Более половины пользователей (63%), принявших участие в исследовании, вдохновляются стилем знаменитостей при составлении собственных аутфитов. Чаще остальных примером для подражания среди звезд зарубежной сцены становились супружеская пара Rihanna (34%) и A$AP Rocky (31%), а также Billie Eilish (29%). В сегменте русскоязычных музыкантов обошли конкурентов Zivert (33%), ЕГОР КРИД (31%) и ANNA ASTI (29%).