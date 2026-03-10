Музыка для медитаций, семейные комедии и фэнтези

Кластер «КИОН», в который входят одноименный онлайн-кинотеатр, стриминг «КИОН Музыка» и книжный сервис «КИОН Строки», подвел итоги пользовательских предпочтений в период праздничных выходных с 7 по 9 марта. Согласно данным платформы, у мужчин самым популярным музыкальным жанром стала музыка для медитаций, у женщин — поп-музыка. Среди наиболее востребованных картин — детектив «Черное солнце» и триллер «Горничная», а в книжном сервисе наибольший интерес пользователи проявили к произведениям Ребекки Яррос.

«КИОН Музыка»

Аналитики сервиса оценили прослушивания треков в период праздничных дней с 7 по 9 марта включительно и установили, что мужчины включали музыку на 88% чаще женщин. При этом среди жанров с самым высоким соотношением между количеством проигрываний песен и числом пользователей мужчин в лидерах музыка для медитаций. В топ-3 вошли поп и танцевальные синглы. В рамках этого же показателя у девушек на первом месте поп-музыка, а затем только медитативные мелодии. На третьей позиции остановились треки для танцев.

Самые популярные треки по числу прослушиваний среди женщин в праздники:

«Сыпь, гармоника!» – СДП;

«Тону» – HOLLYFLAME;

«Жиганская» – Jakone, Kiliana;

«Базовый минимум» – Sabi, MIA BOYKA;

«БАНК» – ICEGERGERT, Zivert;

«Худи» – Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO;

«На мурмулях» – Это Радио;

«Ворона» – Кэнни, МС Дымка;

«Ярмарка судеб» – Alena;

«Силуэт» – Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд.

«КИОН»

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», самыми просматриваемыми картинами стали: драматический триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини в главных ролях, триллер «Трофей» с Ангелиной Пахомовой, семейная комедия «Простоквашино» с Лизой Моряк и Павлом Прилучным, драма «Бегущая по льду» и мелодрама «Склиф» с Кристиной Асмус.

Мужская аудитория в праздничные дни также выбирала триллеры «Горничная» и «Трофей», комедию «Простоквашино», замыкают ТОП-5 драма «Матрешка» с Дмитрием Паламарчуком и комедия «Добрый доктор» с Юрием Стояновым.

Среди originals «КИОН» аудитория отдавала предпочтение двум сезонам детектива «Черное Солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым в главных ролях, триллеру «Резервация» с Денисом Шведовым, детективу «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским и фэнтези «Алиса в Стране Чудес» с Аней Пересильд.

Примечательно, что в ТОПе смотрения преимущественно полнометражный контент — семейный и жанровый. Подобный выбор характерен для длительных праздничных выходных. Наиболее активной смотрящей аудиторией стала возрастная группа 35-44 лет как у мужчин, так и у женщин.

«КИОН Строки»

По данным книжного сервиса «КИОН Строки», в праздничные дни женская аудитория чаще всего выбирала романтическую, остросюжетную прозу и фэнтези. В топе по времени чтения среди женщин оказались «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос, «Смерть в вязаных носочках» Аманды Эшби, «Ленка в Сумраково» Анны Прониной, «Железное пламя» Ребекки Яррос и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Мужская аудитория в праздничные дни заметно чаще отдавала предпочтение фантастике, масштабной классике и приключенческой прозе. Лидерами по времени чтения стали «Тоннель» Яны Вагнер, «Железное пламя» Ребекки Яррос, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос.