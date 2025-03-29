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Домой366INFO.RUНостальгия и отдых или почему взрослые выбирают детский контент

Ностальгия и отдых или почему взрослые выбирают детский контент

editor
By editor
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дети и музыка

В рамках ежегодной Недели детской книги «Ростелеком. Книги» и сервисы Литрес, LiveLib опросили своих взрослых пользователей и узнали, почему им интересны детские и подростковые произведения. В исследовании приняло участие более 800 респондентов старше 18 лет. Результаты показали высокую востребованность детского контента среди взрослой аудитории вне зависимости от наличия у них детей.

По данным опроса, значительная часть респондентов (87 % родителей и 90 % бездетных) регулярно обращаются к детскому контенту. Наиболее популярным видом такого контента у взрослых оказались мультфильмы (48 % опрошенных) и книги (43 %), преимущественно в жанрах фэнтези и приключений.

Разновидность досуга (26 %), ностальгия по детству (17 %) и напоминание о настоящих ценностях (16 %) — вот три главные причины, по которым семейные люди останавливают свой выбор на детском контенте. Респонденты без детей чаще всего выбирают такие произведения для того, чтобы отдохнуть (42 %).

Неинтересные темы и вопросы (53%) и несоответствие возрасту или социальному статусу (42%) стали основными причинами отсутствия интереса к детскому контенту у оставшихся респондентов. Исследование также показало также, что 63 % опрошенных негативно относятся к современным интерпретациям привычных детских персонажей.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских проектов «Ростелекома»: «Все мы родом из детства — эта фраза известна каждому, но от этого она не теряет своей актуальности. Возвращаясь к произведениям, которые мы читали еще в детстве, неожиданно находишь ответы на волнующие нас, взрослых, вопросы. А наш сервис “Ростелеком. Книги” насчитывающий несколько тысяч электронных и аудиокниг, позволяет в любой момент перечитать любимое детское произведение».

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