Размышления о будущем: проект The Kult Talk представляет уникальную онлайн-выставку

В мире, который меняется быстрее, чем мы успеваем осмыслить происходящее, онлайн-выставка «What’s Next?» становится поводом для разговора о будущем.

С 25 ноября 2024 года проект The Kult Talk представляет уникальную онлайн-выставку, посвящённую размышлениям о будущем. Четырнадцать художников из России, Сербии и Израиля объединили свои работы, чтобы через искусство обсудить, как мы адаптируемся к переменам, какие вызовы нас ожидают и что вдохновляет на движение вперёд.

Куратор Наталья Андреева создала экспозицию, где каждая работа — это вопрос-загадка. Вдохновляют ли они нас или оставляют чувство тревоги? Этот вопрос не праздный. Она провокационно строит выставку, приглашая зрителя не только смотреть, но и думать.

Павел Кун из России в своей работе «Без лица» заставляет задуматься о мире без внешних различий. Каково было бы общество, если бы внешность перестала быть критерием оценки? Это философская тема, поданная с минимализмом, который гипнотизирует.

Цифровые коллажи Натальи Титовой из Сербии напоминают о том, что технологии постепенно вытесняют человечность. «Favorite Writers, Collages» — это вызов для каждого, кто ещё надеется на живую связь искусства с миром. Художница задаётся вопросом: станет ли творчество окончательно «безликим», когда всё уйдёт в онлайн?

Кейла Мойжешевски из Израиля в своей «Красной комнате» обращается к прошлому как к способу понять будущее. Её «зал» — это пространство воспоминаний, где красные оттенки создают уют и тревогу одновременно.

Не обошлось и без философской абстракции: Натали Нотяг в «Пути» показывает бесконечный поиск, превращающийся в круг. «Путник» сталкивается с собой в разных формах, задавая нам вопросы, которые, возможно, не всем хочется слышать.

Среди прочих участников выделяется Екатерина Вагурина из Сербии с её «(UN)FORGOTTEN OBJECTS». Её полуразмытые образы напоминают о ценностях, которые мы оставляем позади, двигаясь вперёд.

Юлия Рапоткина (Юлия Ra) в своей работе «Такой мир» делает смелое заявление: будущее зависит от наших мыслей. Яркая и позитивная, эта работа явно контрастирует с более мрачными произведениями выставки, но при этом привносит столь необходимый баланс.

Нельзя не отметить Александра Бейлина из Израиля, который в «Жадной Богине Сюре» уводит зрителя в мир механической безысходности. Его работы кажутся особенно актуальными в эпоху тревог о технологическом доминировании. Никита Шишкин из России в своей «Лемур-машине» представляет ужасающий, но завораживающий мир, где природа и технологии соединяются в пугающей гармонии.

Также в выставке приняли участие Елисавета Неймарк (Израиль) с работой «Живописная сингулярность», Анна Корь (Россия) с серией «Сублимация», Анна Спирина (Россия) с проектами «Попутчики» и «Пробуждение», Евгений Юдаков (Россия) с произведением «If I Think», Ольга Беркович (Россия) с произведением «Течение», Евгения Белова (Россия) с работой «Камо грядеши?».