Молодые режиссёры хотят снимать семейное кино и равнодушны к биографиям

Результаты исследования о профессиональных мечтах и страхах, а также жанровых предпочтениях начинающих кинематографистов были озвучены в рамках образовательного семинара-интенсива «Искусство питчинга». Их прокомментировали приглашённые эксперты: Дмитрий Давиденко, Сергей Сельянов, Антон Маслов и Александр Котт:

Лидирующие позиции среди жанров, в которых хотят снимать кино дебютанты, сохраняют драма и комедия. Наибольший рост показывают мелодрама и военное кино, наименьший интерес вызывают биографии. Впервые в опросе прозвучали жанры фэнтези и драмеди. Тема семьи по-прежнему возглавляет топ тем, затрагиваемых в работах дебютантов. Также в рейтинге фильмы об истории, космосе и науке.

69% опрошенных отметили, что у них есть ролевая модель в профессии, 85% отдают предпочтение российским деятелям искусства: Сергею Сельянову, Андрею Тарковскому, Генндию Тартаковскому, Никите Михалкову.

«Посмотрите на себя: 42% из вас снимут свой второй фильм в ближайшие 10 лет, 18% снимут третий. Каждый десятый почти снимет четвёртый и более. То есть питчинги Минкультуры — это мощнейшая и достойная воронка. Присмотритесь друг к другу, присмотритесь к тем, кто был на питчинге до вас, и будьте спокойны. Вы в профессии останетесь, как минимум половина из вас. Это очень круто», — подвёл итоги исследования, обратившись к аудитории, куратор интенсива, заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.

Эксперты, лидеры киноиндустрии на семинаре дали советы кинематографистам, которые только начинают свой творческий путь.

«Очень трудно тем, кто хочет работать в жанровом кино. Государственная поддержка как бы обеспечивает поклонников авторского кино, тех, кто тянется к широкому зрителю. С другой стороны, логика понятна, — сразу предоставлять огромную государственную поддержку дебютанту неразумно. Такие люди тоже должны пытаться в рамках этих небольших бюджетов доказывать, что они зрителю интересны, что им есть что сказать», — отметил продюсер Сергей Сельянов.

«То, что вы делаете сейчас, вы делаете для того, чтобы через семь лет быть крутыми. Не сейчас, потому что сейчас ваше кино, скорее всего, будет средним, но без него у вас не будет фильма завтра и послезавтра. То, что так много людей снимают второй, третий и последующие фильмы, — это потрясающий показатель. Это говорит о том, что вы уже упёртые приходите и раз за разом проходите вот эту сложную киношную мясорубку — снять и удачный, и неудачный фильм. Необходимо сделать очень-очень много», — заметил Антон Маслов, режиссёр, продюсер, сценарист, автор телеграм-канала «Масло в огонь».

«Обычная мастерская в идеальном случае — это когда пять человек остались в профессии, не разочаровались после первого фильма. Потому что самое важное здесь и должно быть на первом месте — опасение сделать плохое кино», — сказал режиссёр Александр Котт. Он также посоветовал дебютантам к защите обязательно придумать яркую фразу, якорь, который обязательно запомнят эксперты.

«Министерство культуры — это та самая институция, стартовая площадка, куда любой продюсер с опытом или нет, дебютант с кинематографическим образованием или без, может прийти участвовать в конкурсе и претендовать на субсидию. Здесь важно отметить, что не во всех странах есть такая поддержка. И когда общаешься с зарубежными коллегами, они просто удивляются тому, как государство готово осуществлять поддержку в 70% от производственного бюджета, а то и все 100%. И более того, все права остаются у продюсера, у компании», — сказал руководитель Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко.