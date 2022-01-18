Ирина Безрукова, Алексей Маклаков и Валентина Мазунина сыграли в комедии «Короче, я женюсь», которая выходит на экраны 10 февраля.

«Короче, я женюсь» — так называется романтическая комедия, которая выходит на экраны кинотеатров 10 февраля 2022 года. Премьера пройдет в столице 3 февраля в Центральном Доме кино (ул. Васильевская, 13, Белый зал), сбор гостей в 18.30, начало показа в 19.30. В фильме признанные мэтры экрана — заслуженный артист России Алексей Маклаков, Ирина Безрукова, Валентина Мазунина — снялись в тандеме с актерами-дебютантами.

По сюжету главный герой фильма Константин (Дмитрий Новиков, сыгравший в сериалах «Молодые и сильные выживут», «Ивановы-Ивановы») со своим братом (Дмитрий Стручков) приезжает в роскошный загородный коттедж, расположенный в элитном поселке. Хозяйка дома отправилась на отдых в Эмираты и поручила молодым людям отремонтировать одну из комнат. Однако вскоре выясняется, что цель поездки совсем другая: Константин решил жениться и пригласил друзей отметить помоловку. Вечеринка обещает пройти с размахом, гости от души веселятся, пока не узнают, кто невеста…

«Я придумал эту историю от начала и до конца, и вместе с автором сценария Олегом Бондаревым мы развили ее в полноценный сценарий. Для меня этот фильм о поиске идеала, о самой возможности его существования в реальном мире», — рассказывает о своем замысле 29-летний режиссер и продюсер Виталий Манюков.

Это уже седьмая картина в фильмографии молодого режиссера. Выпускник киношколы Митты и Высших режиссёрских курсов ВГИКа, он дебютировал в 2017 году с фильмом по повести Куприна «Яма. Наши дни». Затем последовали короткометражные ленты: «Два одиночества», «Тупик», «Ева». В 2020 году в разгар пандемии режиссер снял полнометражный фильм «Дважды два», примечательно, что все съемки велись при помощи смартфона.

Актриса Ирина Безрукова отмечает:

– Это моя вторая встреча с режиссером Виталием Манюковым. Несколько лет назад он приглашал меня на другой проект. В тот раз не сложилось, но мне понравился и запомнился его сценарий. В фильме «Короче, я женюсь» тоже немало неожиданных поворотов и интересных сцен. И мне очень приятно, что сейчас все совпало. Я вообще люблю работать с молодыми творцами, это так интересно: другое поколение, свежие мысли, азарт.



На съемочной площадке новой картины Виталий Манюков собрал молодой коллектив, для некоторых актеров фильм «Короче, я женюсь» стал первой работой в большом кино, как, например, для исполнителя главной роли Дмитрия Новикова.

«Первая главная роль для актера — это непередаваемые эмоции, исполнившаяся мечта. Трудно передать всю гамму эмоций, ожиданий, надежд, связанных с выходом фильма, я очень рад, что получил эту роль. Я играю с 14 лет, так что я давно шел к этому. «Короче, я женюсь» останется в моем сердце, как первая любовь, как первый театральный спектакль», — признается Дмитрий Новиков.

А актер Савелий Наумов, сыгравший одного из друзей Константина, вспоминает о репетиционном периоде:

– В первую очередь меня привлек сценарий, потому что это очень увлекательная и необычная история. Перед съемками у нас было целых два месяца репетиций. Мне это очень помогло найти и почувствовать свой образ. В ходе работы все мы учились чему-то новому и шлифовали мастерство.

Фильм «Короче, я женюсь» сразу увлекает своей динамикой, яркими характерами, забавными диалогами и неожиданными сюжетными поворотами. Эта душевная романтическая история о правде и ложи, предательстве и доверии, вымысле и реальности ставит перед зрителем немало философских вопросов. Возможно ли встретить в жизни свой идеал? Что мы теряем в погоне за мечтой? И что такое настоящая любовь?

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