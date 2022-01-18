«Однажды в Сан-Ремо»: Энрико Колонна споет в России

Итальянский музыкант Энрико Колонна выступит на сцене Vegas City Hall 13 февраля 2022 года. Музыкант представит в этот вечер юбилейную программу «Однажды в Сан-Ремо», посвященную Дню всех влюбленных. На концерте прозвучит музыка разных стилей и направлений — джаз, блюз, латино, произведения из знаменитых мюзиклов, нетленные шедевры итальянской классики, традиционные неаполитанские песни и даже романсы с цыганскими мотивами.

— Энрико не останавливается на одном стиле, — говорят организаторы концерта. — Ему трудно отдать окончательное предпочтение какому-то единственному направлению. Вы услышите такую многогранность перевоплощений, которую не часто можно увидеть в одном концерте.

В прошлом Энрико Колонна участвовал в Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, поэтому на выступлении в Москве он споет также популярные хиты, звучавшие в разные годы на этом фестивале. Изюминкой концертной программы музыканта станут песни собственного сочинения и известные советско-российские шлягеры на итальянском языке, соавтором которых он сам и является

— Энрико — очень искренний музыкант, который поет о любви и воспевает её, поэтому его музыка и слова исходят прямо из глубины души, — считают организаторы. — Он не просто певец, он — артист, который способен своей музыкой и манерой исполнения подобрать ключ к любому сердцу.

Энрико Колонна — участник жюри престижных европейских фестивалей, участник «Собиновского фестиваля» в России, гитарист, композитор и автор многих известных произведений. Он потомок старинного рода Колонна, сыгравшего большую роль в средневековой истории Рима. Представители рода оставили неизгладимый след не только в истории Италии, но и России…

Энрико Колонна приезжает в нашу страну с концертами с 2002 года. География его туров чрезвычайно широка – музыкант объехал всю Россию от Камчатки, Магадана и Владивостока до южных границ нашей страны.

— Этот музыкант уже успел покорить сердца самых искушенных ценителей музыки нашей страны, — говорят организаторы предстоящего концерта. — Его интерпретации, чувство стиля и мастерство исполнения самых сложных произведений мгновенно завоевывает внимание зрителя.

Они отмечают, что Энрико Колонна искренне любит Россию, и российские зрители отвечают ему взаимностью. Даже у не знающих итальянский язык зрителей создается полное ощущение, что Энрико поёт для них и о них.

— У народов Италии и России очень много точек пересечения, — считает Энрико. — Когда я пою в России на итальянском, то чувствую, что люди понимают меня, словно я пою на русском… Это удивительно!

Гостями концерта станут певица, композитор, поэтесса Татьяна Залужная (Любаша), заслуженная артистка России Ирина Грибулина, солист группы «Премьер-министр», основатель группы «Наумов Band» Антон Наумов, лауреат Всероссийского конкурса вокалистов имени Ф.И.Шаляпина Александр Бичев и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Руслан Кабалоти.

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