РНО: Музыка отечественных композиторов в Большом зале консерватории

Музыка отечественных композиторов, охватывающая век в истории российской композиторской школы, прозвучит 19 января 2022 года в абонементном концерте Российского национального оркестра в Большом зале консерватории.

Программу откроет инструментальная пьеса Николая Корндорфа «Улыбка Мод Льюис», созданная под впечатлением от полотен канадской художницы Мод Льюис в 1998 году и ставшая последней оркестровой работой автора. Фортепианный концерт фа-диез минор Александра Скрябина, 150-летие со дня рождения которого в январе отмечает весь мир, был написан веком ранее предыдущей пьесы – в 1897 году. Наконец, Восьмая симфония Дмитрия Шостаковича, появившаяся в 1943 году, но оказавшаяся под запретом как «формалистская», вошла в репертуар лишь после 1956 года.

Совершить экскурс в историю, проследить взаимосвязи, увидеть преемственность и в то же время оценить яркую индивидуальность каждого из авторов слушателю предстоит вместе с выдающимся советским и российским дирижером, чей репертуар охватывает сотни наименований от XVIII века до авангарда, Александром Лазаревым, который в этот вечер встанет за пульт Российского национального оркестра. Сольную партию в фортепианном концерте Скрябина исполнит один из самых ярких пианистов Андрей Гугнин.

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