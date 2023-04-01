Ирина КОБЗЕВА: «Когда зритель видит фильмы с полной самоотдачей это пронимает до глубины души»

6 апреля состоится премьера фильма «Странный дом», где Ирина Кобзева – российская топ-модель, дебютировала в главной роли. Сегодня мы представляем интервью с Ириной, в котором побеседовали о музыке, творчестве, о профессии актёра, и о её детстве.

– Ирина, кем вы мечтали стать в детстве?

– В детстве я мечтала стать топ-моделью. Во время моего взросления глянец занимал особое место. Все спешили купить свежую прессу, и быть на обложке модного журнала - было моей самой большой мечтой. К тому же, кумирами многих были всеми известные Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шифер, Синди Кроуфорд. Я была высокая девочка, в школе стояла либо второй либо третьей в ряду по физкультуре. В 17 лет мой рост был уже 180. Мне казалось, что жизнь даёт все возможности, чтобы попробовать себя на модельном поприще.

– Были ли у вас кумиры? Есть ли кумир сейчас?

– В детстве я обожала группу «Мумий Тролль», творчество которой оказало сильное влияние на мою подростковую личность. Мои музыкальные предпочтения и вкус развивался в том числе, благодаря этим ребятам.

Группа по сути начинала в СССР и смогла достаточно долго оставаться актуальной. Илья Лагутенко - единственный и очень-очень харизматичный солист команды. Загадочный, космический, странный, «белая ворона», неординарный, не от мира сего. Именно он привлек моё внимание в подростковом возрасте. Я мечтала увидеть его в реальном мире. До сих пор помню, как увидела афишу с его именем, где было написано, что группа «Мумий Тролль» будет выступать в Киевском дворце спорта. Было решено идти! Мы с моей школьной подругой были в танцевальной зоне, самой близкой к сцене. Помню, что знали наизусть все песни группы.

Ещё признаюсь честно я была влюблена в рыжего из Иванушек. Помню, как услышав их песни «Реви» и «Тополиный пух», я просто не смогла отпустить удивительные чувства лёгкости и тепла, которыми они буквально были пропитаны. Эта музыка была яркой и юной, простой и легко запоминающейся. Она манила наслаждаться своим возрастом, окружающей действительностью, летом, солнцем и солёным воздухом. Их клипы крутили день и ночь, а я была полна решимости познакомился с ним лично. Однажды в модельное агентство приехали отбирать девушек на показ. Нужно было на пару дней поехать в Москву, меня выбрали. Как же я была рада этому ведь надежда увидеть рыжего вселяла в меня бесконечный оптимизм. Я думала, а вдруг я его случайно встречу. Но судьба оказалась не так добра ко мне, мы действительно встретились и познакомились, но спустя 15 лет.

Сейчас у меня нет кумиров, потому что само определение «кумир» мне не нравится. Мне нравятся успешные люди, которые любят свое дело и делают его качественно, это могут быть люди из разных областей: мира музыки, кино, моды. Их достижения и успех вдохновляют.

– Расскажите про свое детство. Дразнили ли вас в школе? Или была зависть со стороны одноклассниц?

– Детство мое выпало на конец 90-х - начало нулевых. Это было непростое время, но яркое, наполненное событиями. Сказать, что жили бедно - не сказать ничего. Родители мои - педагоги, зарплаты маленькие были, но родители всегда старались меня чем-то радовать, иногда обделяя себя. Но было и так, что не было возможности совсем. Помню,как папа отдал мне свою зимнюю куртку, потому что не могли купить мне новую. Как неделями ели только жаренную картошку и макароны, а маленький кусочек колбасы покупали исключительно для бутербродов в школу. Каждое лето я проводила в деревне.

Мой папа родом с Краснодарского края, село Ейское Укрепление. Море, свежая рыба, фрукты. Мы с моим дедушкой и двоюродным братом целое лето рыбачили. А бабушка так по-особенному готовила рыбу, жарила ее с помидорами и мелко нарезанным луком на чугунной сковороде. Какие тостеры? Какие круассаны? Запах белого мякиша хлеба, смазанного сливочным маслом и посыпанного солью, сахаром или политого мёдом, приготовленного бабулей на перекус из памяти не вытеснит ничто.

На летние каникулы многие дети приезжали гостить в деревню. Детей было много, и мы каждый день часами играли в вышибалы, соловьи-разбойники, резиночку, во что мы только не играли. И периодически пытались втихаря от родителей разводить костер. А еще мы смотрели передачи «Зов джунглей» и «Утренняя звезда».

Фильмы смотрели на видеомагнитофоне, смотрели «Альфа», сопереживали героям «Элен и ребята», писали письма и отправляли открытки почтой, играли в настольные игры и лото, делали анкеты для друзей из общих тетрадок, разрисовывая их собственноручно, рассказывали друг другу страшилки про «маленького мальчика», вызывали домовых и пиковую даму, пили ужасно вредные, но тогда безумно вкусные напитки «Юпи», «Инвайт» и «Зукко», и ели ягоды и фрукты с куста в деревне у бабушки.

Помню, как мама звала на обед, просто крича с балкона, и переговоры из серии «Ну мааам, ну ещё чуть-чуть» проходили там же, чему были свидетелями все дворовые друзья и бабушки на лавочках. И самым страшным наказанием было остаться дома и не выйти на улицу к друзьям. В школе и детском саду я никогда не была гадким утёнком. Наоборот, все мальчики бегали за мной. Я была самая популярная девочка. Не смотря на то, что я была выше своих сверстников и очень худой, что по тем временам считалось не очень красиво.

Тем не менее, мужским вниманием я никогда не была обделена. В меня были влюблены даже старшеклассники. Где бы я не появлялась я всегда становилась номер один. Поэтому уверенность в себе у меня с детства.

– Ирина, вы популярная модель, а в актерской сфере вы новое лицо. Не страшно ли вам начинать путь сначала?

– Начинать что-то новое всегда немного страшно и волнительно. Не бывает без сложностей и испытаний. Любой выбранный путь тернист и полон неожиданностей. Я вспоминаю, как я начинала модельную карьеру, как жутко боялась выходить на подиум, у меня был панический страх и боязнь сцены. Когда мне было 17 лет, я участвовала в конкурсе «Мисс Киев», и организаторы даже хотели меня снять с конкурса потому, что я никак не могла красиво пройтись на каблуках, ноги заплетались и походка была совершенно несуразная. А перед камерой я держалась неуверенно и не умела позировать. Да много чего было в тот момент для меня нового и неизведанного. Было и много ошибок, провалов, слез и разочарований.

Как-то на одном кастинге меня не выбрали и я так сильно расстроилась, что не смогла сдержать эмоций. Я проревела всю ночь. Но мое жизненно кредо гласит - хочу, могу и буду! Нет ничего невозможного. Главное слушать только себя и свое сердце абсолютно во всем. И в выбранной профессии и в личной жизни. Если послушать интервью каждой известной личности или посмотреть биографический фильм, то мы увидим сколько трудностей было на пути к успеху.

Актёрская деятельность мне приносит моральное и духовное удовлетворение. Я совершено не хочу славы, я не хочу быть известной, узнаваемой. У меня не стоит цель заработать все деньги мира. Мне просто нравится играть, погружаться в новую историю, жизнь персонажа.

Каждая новая роль это совершено уникальное и увлекательное приключение. На съёмочной площадке я забываю обо всем и погружаюсь в процесс с головой. Да, я пока ещё не чувствую себя мастером своего дела, я постоянно учусь. Набиваю шишки, совершаю ошибки. Что-то получается сразу, а что-то нет. Это для меня пока неизведанный мир. Но, как говорится: «лучше жалеть о том что сделал, чем о том чего не сделал». Ведь чем мы старше, тем страшнее решиться на перемены. А иногда очень хочется. Но именно в зрелом возрасте возникает желание начать все заново и при этом успеть реализоваться и достичь успеха. Это очень необычно очутиться за студенческой партой когда тебе основательно за 30.

Я не бросила все, чем занималась до этого, а так же продолжаю пока работать там, где и трудилась до сих пор, и жить своей жизнью. Просто в какой-то момент я поняла, что хочу резко сменить курс, получить новую профессию и еще успеть добиться в ней успеха. Мне интересно жить, как в восемнадцать, каждый день открытия, каждый день что-то новое, пусть сложное, но интересное. Для меня актёрская профессия - это что-то совершено новое, о чем я раньше даже не мечтала.

Я убеждена, что наш мир стал больше и шире, возможностей в нем не счесть, сменились ориентиры и ценности. И самореализация и удовольствие от собственной деятельности вышли из тени и стали для нас не менее важны, чем благополучие семьи и достаток. Но, любимому делу надо учиться и очень здорово, что существуют вузы, где можно в зрелом возрасте получить второе образование по выбранному профилю. В моем случае - это театральный институт имени Бориса Щукина.

Конечно же в глубине души я понимаю что это и рискованно, и страшно и может ничего не получится. Но есть примеры известных людей которые доказывают обратное - что успех возможен. К примеру: Чарльз Буковски, который написал свой первый роман в 50 лет, Гарланд Сандерс, который только после сорока открыл небольшой бизнес, а в 65 стал миллионером, продав свою уже знаменитую компанию KFC, фигуристка и журналистка Вера Вонг – ныне известнейший дизайнер, сменившая род занятий в 40 лет. И масса других примеров которые вселяют надежду и укрепляют веру в себя. Ведь так важно заниматься любимым делом и находится в гармонии с собой.

– Что для вас самое сложное в карьере актрисы?

– Многие из нас знают насколько актерский труд нелегок, иногда неблагодарен, случается, даже опасен. Для меня пока самым сложным является необходимость учить наизусть огромнейшие тексты. Вы даже не представляете сколько усилий нужно приложить актеру, чтобы выучить наизусть энное количество страниц.

Причем нужно знать, где подать реплику, где промолчать,что ответить партнёру. Многие актёры во время работы не входят в состояние настоящего проживания, которое обеспечивает не только работа сознания, но и подсознания. В этом случае, так называемый, «актерской аппарат» включается на полную мощность и требует огромного количества энергии.

Когда зритель видит фильмы с подобной самоотдачей это пронимает до глубины души. Я хочу быть честной со зрителем и вкладывать в каждую роль, в каждую героиню и сцену настоящие эмоции, хочу проживать, чувствовать все по-настоящему. А это очень тяжело морально, помню свое ощущение особенно после тяжёлых эмоционально сцен. Идёт внутренне опустошение.

– Какое своё достоинство вы считаете самым ярким и полезным?

– Целеустремлённость — главная черта в моем характере. Также обладаю тиками качествами как честность и прямолинейность, на меня всегда можно положиться. Все свои претензии, если они есть, я выскажу, не придумывая никаких сказок и историй.

– Как вы реагируете на критику в свой адрес?

– Я убеждена то, что вы достигнете в жизни, зависит только от вас. Чем человек успешней, тем больше людей будет вами недовольных. Пока вы живете «как все», вы не интересны другим людям. Но, как только вы становитесь собой, уникальной и отличающейся от других личностью вы становитесь интересной для других людей, и окружающие моментально делятся на два лагеря: на тех, кто вас поддерживает, и тех, кто недоволен тем, что заметны вы, а не они. Такие люди начинают вас критиковать.

Я достаточно спокойно отношусь к критике в свой адрес.Для начала стараюсь проанализировать.Если критика конструктивна это для меня некий толчок стать лучше и начать работу над собой и своими ошибками. Если я понимаю что это банальная зависть стараюсь не обращать внимание.

– Успех — это везение или работа над собой? А вам часто везет в жизни и в работе?

– Прежде всего совокупность нескольких факторов. Но все же на первое место я бы поставила - трудолюбие. Разумеется, совсем сбрасывать удачу со счетов не стоит, но и не надо преуменьшать собственный усердный труд. Когда мы смотрим на свою жизнь и карьеру со стороны, можно легко прийти к выводу, что в большинстве случаев нам просто повезло. Но если задуматься, то очевидно, что не удача заставляла успешных людей каждый день вставать пораньше и работать над собой и идти к поставленным целям.

Я считаю, что лучше не гнаться за удачей, а научиться извлекать из каждой предоставленной жизнью возможности максимум. Когда мы думаем, что успех наполовину зависит от везения, мы меньше ценим собственный труд... Безусловно верю в то, что удача может повлиять на успех, но абсолютно точно не стоит о ней слишком много думать. Помните, что у каждого свои уникальные обстоятельства и нет никакой единой формулы успеха.

– О какой роли в кино вы мечтаете?

– Я мечтаю попробовать себя в кино, передающем события дореволюционной России. Очень хочу принять участие в историческом проекте. А ещё мечтаю сыграть героиню из XX века. Например Аксинью из произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Мне кажется она полностью отражает русскую женщину ХХ века. Этот образ мне очень запомнился и запал в душу.

– Если бы вы имели возможность встретиться с собой маленьким, то что бы вы себе сказали в этом случае?

– Верь в себя и ничего не бойся. Эта жизнь принадлежит только тебе. Всегда слушай своё сердце и никогда не сдавайся.

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