Каждое утро дом оказывается в новом месте… В прокат выходит фильм «Странный дом»!

Каждое утро дом оказывается в новом месте: премьера трейлера и постера фильма «Странный дом» с Владимиром Яглычем, Станиславом Бондаренко и Ириной Кобзевой в главных ролях. Фильм Максима Максимова «Странный дом» выйдет в прокат в кинотеатрах России и СНГ 6 апреля. Но уже сейчас создатели представили трейлер и постер. «Странный дом» - триллер, драма, где всё намного сложнее, чем кажется.

Елена (Ирина Кобзева) только что пережила сильнейшее потрясение — в аварии погибли ее родители. Она чудом осталась жива, но ее психическое состояние требует наблюдения и лечения в клинике. Однако ее муж Артур (Владимир Яглыч) так не считает: он забирает девушку из больницы и увозит жить в уединенный дом в лесу. Он уверен, там, на свежем воздухе, жена восстановится быстрее. Но каждое утро молодая женщина, просыпаясь, обнаруживает, что дом находится в новом месте. Артур не верит жене и считает ее поведение следствием «лечения» в клинике и влиянием врача (Станислав Бондаренко), который регулярно звонит Елене, справляясь о ее самочувствии.

В главных ролях снялись Владимир Яглыч («Приплыли!», «Один вдох»), Станислав Бондаренко («Легенды «Орленка», «Частная жизнь») и известная топ-модель Ирина Кобзева, для которой эта роль стала дебютом в большом кино после окончания театрального ВУЗа.

Как признается Ирина Кобзева, она никогда не мечтала о съемках в кино и изначально видела себя на модельном поприще, где достигла невероятных результатов не только в России, но и в мире. Известная по сотрудничествам с такими глянцевыми журналами, как Vogue, Marie Claire, L’Officiel, Grazia, Ellemens, она также была задействована в рекламных кампаниях таких крупных брендов, как Sagitta, Finn Flare, Снежная Королева, Jacobs, Oriflame, Faberlic, Visa, FIFA, ВТБ, LG и авиакомпании «Аэрофлот», чьим лицом Ирина являлась несколько лет подряд.

Первым актерским опытом Кобзевой стали съемки в клипах таких звезд, как Ани Лорак, Сергей Лазарев и Стас Пьеха. Тогда же Ирина приняла решение получить профессиональное актерское образование – в Высшей школе кино «Арка» и затем, в Щукинском театральном училище.

Восхождение Кобзевой в мир актерских съемок из мира моделинга отсылает к известным примерам Голливуда: свою карьеру в качестве моделей начинали такие кинодивы, как Камерон Диас, Милла Йовович, Ума Турман. Вероятно, что для Ирины Кобзевой, которую часто сравнивают с Шарлиз Терон или Шарон Стоун, появление в мире большого кино – было скорее вопросом времени.

Сами авторы «Странного дома» отмечают интерес к фильму еще до выхода его в прокат.

«На прошедшем кинорынке в Берлине наш агент, демонстрировавший фильм иностранный партнерам, получил 2 предложения о покупке прав на ремейк на азиатские и германоговорящие страны. Это свидетельство того, что у нас оригинальная и увлекательная история», — рассказал режиссер Максим Максимов.

Ирина Кобзева (модель, актриса)

Популярная модель и актриса Ирина Кобзева родилась в семье педагогов. Как отмечает сама актриса, несмотря на то что она была единственным ребенком в семье, денег на одежду или еду часто не хватало.

Еще во время учебы в лицее высокую и худую девочку заметил скаут из модельной школы «Олег и Ева», с которой начался профессиональный путь Ирины в качестве модели. По признанию Кобзевой, обучение новой профессии давалось нелегко, особенно хождение на высоких каблуках, однако первые победы не заставили себя ждать. Ирина занимала первые места на конкурсах красоты, вскоре последовали первые показы, съемки и кастинги.

Первый крупный оплачиваемый контракт Ирина получила еще будучи 11-классницей, когда полетела работать в качестве модели в Сеул (Корея). Контракт предусматривал ненормированный рабочий день, однако позволил Кобзевой заявить о себе как о профессионале и набраться необходимого опыта. Сразу после возвращения из Азии Кобзева получила несколько заманчивых предложений, в том числе приглашение в Париж, но вернулась домой, закончила школу и поступила в университет сразу на два факультета: банковское дело и юридический.

Тем не менее, вскоре жизнь юной модели протекала между тремя столицами: Миланом, Парижем и Москвой. Ирина снималась для главных глянцевых журналов, среди которых Vogue, Marie Claire, L’Officiel, Grazia, Ellemens, сотрудничала с такими брендами, как Sagitta, Снежная Королева, Finn Flare, Jacobs, Oriflame, Faberlic, Visa, FIFA, ВТБ, LG, а также авиакомпанией «Аэрофлот», чьим лицом Кобзева являлась несколько лет подряд. Из ярких работ модели можно также отметить рекламу Ferrero Rocher cо знаменитым оперным басом Дмитрием Хворостовским и самую дорогую рекламную кампанию на российском ТВ - Aqua Minerale с режиссёром Greg Francois, которая снималась в Венеции.

Но в какой-то момент модель приняла решение сделать паузу в карьере и полностью посвятить себя семье и воспитанию детей.

Возвращение Ирины стало триумфальным. Она не только смогла возобновить модельную карьеру, став одной из самых востребованных моделей в России, но и, совершенно неожиданно для себя, предстала в новом амплуа актрисы. Первой работой Ирины стала второстепенная роль в клипе Ани Лорак «Наполовину», куда Кобзева попала благодаря счастливой случайности. Затем последовали работы в клипах Сергея Лазарева и дважды – Стаса Пьехи, куда Кобзева попала уже в качестве главной героини.

Съемка в клипе Сергея Лазарева оказалась для модели судьбоносной: во время работы над ним Сергей Лазарев рассказал Ирине, что когда-то получил профессиональное актерское образование, и это стало переломным моментом в ее карьере. Так она приняла решение получить профессиональное актерское образование и поступила в Высшую школу кино «Арка» на курс к Валентине Петровне Николаенко - знаменитой актрисе (достаточно вспомнить фильм «Свадьба в Малиновке») и профессору Щукинского училища. Именно Валентина Петровна заметила скрытый потенциал Ирины как драматической актрисы и предложила Ирине после окончания Школы кино попробовать себя и получить еще и второе высшее образование в Щукинском театральном училище. Что Ирина и сделала.

Свои первые шаги в кино Ирина сделала в сентябре 2021 в романтической комедии Сергея Шляхтюка «Любовь без сомнений» в главной роли, однако проект был заморожен. В июне 2022 года Кобзева приняла участие в съёмках фантастического триллера «Странный дом» режиссёра Максима Максимова в качестве главной героини и составила пару известному российскому актеру Владимиру Яглычу. Также в фильме принимал участие любимец женщин Стас Бондаренко.

«Странный дом» выйдет в прокат в кинотеатрах России и СНГ 6 апреля 2023 года и ознаменует собой яркий дебют Ирины Кобзевой в большом кино.

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