С детства все знают, что Космос = Белка, Стрелка, Гагарин, Циолковский!

Кино и космос - две вещи более чем совместные! 12-16 апреля 2023 года в четвертый раз пройдет международный кинофестиваль «Циолковский». Жюри и зрители оценят и увидят фильмы, связанные с темой космоса, его философии, его загадочности, из таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, Италия, Монголия, Казахстан, Армении и других.

Кстати, основоположник космонавтики Константин Циолковский, в честь кого назван фестиваль, в 1933 году выступил научным консультантом фильма «Космический рейс» и отрисовал для съемочной группы иллюстрации для пояснения своей мысли!

Звезды отечественного телевидения и кино рассказали о том, мечтали ли они в детстве стать космонавтами, а взрослыми - сняться в фильмах о приключениях во внеземном пространстве.

Леонид Якубович – телеведущий, актёр, сценарист, телепродюсер, народный артист РФ, лауреат ТЭФИ

— Мечтали ли вы в детстве стать космонавтом?

– Нет. Юрий Гагарин полетел в космос, когда я учился в восьмом классе. Вся страна ликовала, это было такое событие! Космос казался чем-то сверхъестественным, недосягаемым. А когда я первый раз попал на аэродром, то «заболел» воздухоплаванием. Я, кстати, прошёл часть пути космонавта: надевал скафандр, опускался в бассейн, крутился на центрифуге, побывал в невесомости. Ощутил себя, как они, космонавты. Это очень тяжёлый труд, выносимый не многими. Когда отправляешься в космический полёт, мне кажется, никто не может дать гарантии, что вернёшься…

— Как оцениваете роль Константина Циолковского в истории космоса?

– Как можно оценивать человека, видящего Будущее? Жил такой не от мира сего, чудак в Калуге, творил, помог нам заглянуть в неизведанное.

— Хотели бы сняться в фильме о космосе?

– Скажу так: я хотел бы сыграть роль в кино или на сцене театра.

Иван Стебунов – актер театра и кино

— Мечтали ли вы в детстве стать космонавтом?

– Я очень мечтал! В моей семье есть военные, которые служили на Байконуре. Не в космических войсках, тем не менее, на Байконуре. И мы с мамой даже ездили туда и видели запуск спутника. На меня это произвело очень сильное впечатление. Потом я вернулся в детский сад и рассказывал всем, как я летал в космос. Проще говоря, зачесывал, как я в космосе побывал с экипажем. Когда меня воспитатели спрашивали: “А что вы там ели, Ваня?” Я отвечал: “Как что? Арбуз с собой брали!” И они моим родителям с удивлением передавали то, насколько у меня фантазия развита.

— Что для вас космос?

– У моей мамы день рождения 12 апреля! Поэтому я никогда не пропускаю День космонавтики, и для меня это своеобразный выход в космос.

— Хотели бы сняться в фильме, связанном с космическими полетами и приключениями в космосе?

– Каждый артист хотел бы сняться в подобном кино. Тем более, сейчас технологии позволяют. Мне кажется, да и нет ни одного человека на Земле, кто не мечтал бы хотя на минуту оказаться в невесомости. Надеюсь, когда-нибудь судьба сведет меня с такой возможностью, не говоря уже о выходе на орбиту, Это уже из фантастического действительно!

Кирилл Жандаров – актер театра, кино и телевидения

— Мечтали ли вы в детстве стать космонавтом?

– В пятом классе нас попросили написать сочинение на тему «Какую бы профессию ты выбрал?» У меня были таксист, милиционер и, конечно же, летчик-космонавт!!! Но дополнительным пунктом я написал - актер...

Любая мечта осуществима - главное идти к ней! Поэтому да, мечтал... Вот у меня жена Мария Валешная мечтала быть стюардессой или актрисой... Она - актриса, и еще ей повезло пройти подготовку к космическому проекту Клима Шипенко. Поэтому она и то, и это попробовала.

— Что для вас космос и роль Циолковского в его изучении?

– Ну, это как Юрий Гагарин! С детства все знают, что Космос равно Белка, Стрелка, Гагарин, Циолковский! Нерушимые постулаты !

— Хотели бы сняться в фильме, связанном с космическими полетами и приключениями в космосе?

– Если я скажу «нет», то это будет обман! Конечно! Кто не хочет?!.

Олег Шишкин – телеведущий, автор книг по истории оккультизма и разведки

— Мечтали ли вы в детстве стать космонавтом?

– Тема была очень востребована, я много размышлял о космосе, так что, наверное, да.

На меня сильное воздействие произвело посещение Московского планетария. Помню, с каким удивлением я смотрел на это огромное звездное небо, которое простиралось в куполе планетария. Ко всему прочему я читал книги из серии “Библиотека Почемучки”. Она выходила в 70-е годы прошлого века, и там был странный медвежонок на обложке.

Так вот одна из этих книжек была посвящена путешествию по Луне. И засыпая в детстве, я думал, что тоже сейчас полечу на Луну, буду там путешествовать, со мной что-то необычное произойдет.

— Что для вас космос и роль Циолковского в его изучении?

– К Константину Эдуардовичу Циолковскому я относился как к замечательному чудаку, который был гением, на грани безумия даже. Тем не менее, его идеи сильно воздействовали на этот мир, стали очень важным для теории космических полетов и в целом много чего изменили в мире. Человечество жизнеспособно, потому что расширяться оно может только за пределы земли.

— Хотели бы сняться в фильме, связанном с космическими полетами и приключениями в космосе?

– Наверное, хотел бы сняться в роли Дара Ветра из «Туманности Андромеды» - суперчеловека, который побеждает обстоятельства, является сильной и мощной фигурой. Во мне дремлет советский супермен: ))

Международный кинофестиваль «Циолковский» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Роскосмос», Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля – ТАСС.

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