Ювелирный бренд Atelier PM встретил свой четвертый День рождения

21 октября бренд отметил свой четвертый день рождения. За время существования бренда, его основатель Максим Злобин вывел для себя принципы, которых придерживается до сих пор. Среди них — внимание к деталям, высокое качество, актуальный дизайн, стремление к совершенству и мастерство исполнения. Atelier PM — бренд лабораторно выращенных камней, которые ничем не отличаются от природных бриллиантов, а и стоимость куда ниже.

История создания

История компании Atelier PM — это история любви основателя Максима Злобина и прекрасных лабораторно выращенных ювелирных камней. Увидев муассанит, невозможно забыть его невероятный блеск и сияние.

Так родилась идея создавать великолепные украшения, чтобы роскошь стала чуть доступнее. Стоимость лабораторно выращенных камней в несколько раз ниже природных, а по качеству такие камни не только не уступают, но и по некоторым параметрам превосходят натуральные.

Далее был сложный этап поиска фабрики. Это большой и непростой путь к идеальному производству. Команда Atelier PM побывала на нескольких фабриках в Италии и Таиланда, России, где изготавливают украшения топовые ювелирные бренды. Это бесценный опыт международных компаний. И теперь все изделия изготавливаются на премиальном производстве с соблюдением мировых требований к качеству ювелирных продуктов.

Миссия

Есть такое мнение, что ювелирные украшения — только для особых случаев. Atelier PM — это повод праздновать КАЖДЫЙ день.

Для красоты, роскоши и совершенства не нужны специальные поводы. Жизнь — это и есть повод.

Благодаря Atelier PM мечты становятся ближе. Нет, не так. К мечтам можно прикоснуться. Можно сделать их часть великолепного образа. Выбрать свое украшение от Atelier PM.

«Я всегда был эстетом. Это касается всего: внешнего вида, моего пространства, тяги к искусству и просто желание накрыть красивый завтрак самому себе. Плюс качество. Эти два понятия соединились в Atelier PM. Для меня очень важно доверие клиентов. Ну, и чтобы их глаза сияли ярче наших камней», – говорит основатель бренда Максим Злобин.

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