«Бум-бум»: группа Gorky Park представила новый трек

10 октября группа Gorky Park презентовала новый трек «Бум-бум», который стал первым синглом из предстоящего альбома, выход которого запланирован на 2026 год.

Gorky Park — одна из самых известных рок-групп из России, чье имя стало синонимом качественного звучания и международного успеха. С момента своего создания в 1987 году группа завоевала популярность не только в России, но и за рубежом. Их дебютный альбом, выпущенный в 1989 году, принес коллективу мировое признание и помог закрепиться в музыкальной индустрии. Gorky Park стала первой рок-группой из Советского Союза, подписавшей контракт с крупным западным лейблом и выступавшей на крупных международных площадках.

Трек «Бум-бум» продолжает традиции, заложенные многими хитами группы. Это яркое сочетание мощных риффов, динамичных битов и мелодичности, которая по-прежнему сохраняет уникальную атмосферу Gorky Park. «Бум-бум» передает энергетику и драйв, ставший визитной карточкой коллектива, и, возможно, станет новым хитом, который оценят поклонники по всему миру.

«Бум-бум» — это не просто новый сингл, а новая страница в истории легендарной группы.