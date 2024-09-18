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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Виктория Рокос представила новую песню «Мой»

editor
By editor
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виктория рокос - мой

«Все любящие друг друга пары сталкиваются с проблемой ревности. Эта тема, обыгранная с юмором, и поднимается в моей песне. Ведь по факту ревность — это проблема», — рассказывает о песне Виктория. «Мы хотим в жизни обладать человеком полностью, что практически невозможно. Отсюда родилась песня о собственнических инстинктах «Мой».

Певица удивляется, что несмотря на наличие в припеве слов «Мой, мой, мой, не крути головой, ты только мой» наибольший процент прослушиваний среди мужчин, а не у представительниц прекрасного пола. Это открывает интересные вопросы о восприятии и интерпретации музыки исполнительницы.

Таким образом, трек способен задевать сердца как женщин, так и мужчин, становясь универсальным языком, объединяющим разные взгляды и эмоции.

«На сегодняшний момент я делаю свои первые публичные шаги и буду рада поддержке», — говорит Виктория Рокос. «В моих песнях поднимается масса тем, в том числе и патриотические. Дебют песни «Я русская» проходил на центральной московской площадке в день выборов».

Проект Виктория Рокос молодой, ему всего 3 года. Идеей проекта являются песни со смыслом, пронизанные немного юмором и сарказмом. Как говорит певица, «мы не боимся быть откровенными и легкими одновременно».

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