Виктория Рокос представила новую песню «Мой»

«Все любящие друг друга пары сталкиваются с проблемой ревности. Эта тема, обыгранная с юмором, и поднимается в моей песне. Ведь по факту ревность — это проблема», — рассказывает о песне Виктория. «Мы хотим в жизни обладать человеком полностью, что практически невозможно. Отсюда родилась песня о собственнических инстинктах «Мой».

Певица удивляется, что несмотря на наличие в припеве слов «Мой, мой, мой, не крути головой, ты только мой» наибольший процент прослушиваний среди мужчин, а не у представительниц прекрасного пола. Это открывает интересные вопросы о восприятии и интерпретации музыки исполнительницы.

Таким образом, трек способен задевать сердца как женщин, так и мужчин, становясь универсальным языком, объединяющим разные взгляды и эмоции.

«На сегодняшний момент я делаю свои первые публичные шаги и буду рада поддержке», — говорит Виктория Рокос. «В моих песнях поднимается масса тем, в том числе и патриотические. Дебют песни «Я русская» проходил на центральной московской площадке в день выборов».

Проект Виктория Рокос молодой, ему всего 3 года. Идеей проекта являются песни со смыслом, пронизанные немного юмором и сарказмом. Как говорит певица, «мы не боимся быть откровенными и легкими одновременно».