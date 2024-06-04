Ирина Пегова, Филипп Янковский и Сергей Марин в историческом фильме «Царская прививка»

Премьера многосерийного исторического фильма «Царская прививка» режиссера Егора Анашкина, автора экранизации «Зулейха открывает глаза». Проект создан на киностудии «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли в картине исполнили: Ирина Пегова, Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей и многие другие.

Россия, вторая половина 18 века. Время правления Екатерины Великой омрачено страшной эпидемией оспы, уносящей тысячи жизней. Медицинская коллегия прилагает все усилия, чтобы ограничить бедствие, но лечиться по доброй воле никто не хочет. Прогрессивный помещик, врач Владимир Бельский (Антон Денисенко), тщетно ищет добровольцев для тестирования метода прививки – не помогают ни уговоры, ни обещание награды. Не соглашается никто, хотя Бельский и находит союзника в лице священника, отца Ивана (Юрий Кузнецов), который выступает за издание указа об обязательной прививке. Зараза подбирается к Царскому селу. Осознавая опасность, которая грозит Российской империи, Екатерина II (Ирина Пегова) решается на отчаянный шаг: просвещенная императрица выписывает в Россию английского доктора Томаса Димсдейла (Петар Зекавица), чтобы с его помощью привиться от оспы самой и личным примером подвигнуть народ принять участие в вакцинации. Окажется ли оправданным риск Екатерины? Найдет ли она поддержку в лице своего фаворита, беззаветно преданного отечеству графа Григория Орлова (Сергей Марин)? Или дворцовые интриги, которые плетут изобретательная графиня Ксения Большакова (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) и изворотливый канцлер, граф Никита Панин (Филипп Янковский), помешают императрице осуществить блистательный план по спасению своего народа?

Егор Анашкин, режиссер:

«Мне кажется, это интересная историческая картина, которая отчасти перекликается с сегодняшним днем. В 18 веке и в Европе, и в России была страшная эпидемия оспы, люди умирали тысячами. Екатерина Вторая с небольшой свитой спряталась от болезни в Царском селе, не зная, как ей поступить. На этом сомнении императрицы – прививаться или нет – и построена вся наша история. Но, тем не менее, и это исторический факт, Екатерина доверилась английскому доктору и первой сделала прививку от оспы. И это действительно спасло в дальнейшем много жизней. Для меня в этом проекте цепляющим фактором также стала наша творческая команда. Мне очень симпатичен актерский состав. На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины стала одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж».

Екатерина Макдугалл, автор идеи и сценария:

«В этой истории самым подкупающим, естественно, является сама личность Екатерины Великой, потому что очень часто ее изображают, особенно в зарубежных сериалах, любвеобильной женщиной, для которой очень много значили ее страсти, молодые любовники. И очень редко мы видим фильмы, где Екатерина показана такой, какой, как мне кажется, она на самом деле была – величайшим государственным деятелем 18 века. И то, что она первой среди всех европейских монархов привилась от оспы, еще один пример того, что она была удивительно смелым, умным, и, наверное, до сих пор недооцененным человеком».

Александр Загоскин, художник-постановщик:

«Материал для фильма набирали везде, где могли. В основном, конечно, из живописи тех времен: как пользовались табакеркой, что представлял собой оспенный дом, как выглядела карета – все это есть, просто надо искать. 18 век – время очень сложное, уже мало что осталось, да и реквизита почти нет, но зато интересное. Что касается съемки в дворцовых интерьерах, то, самое главное, это не навредить и отойти от музейности, ведь там обстановка нежилая. Но фильм делается не только в музее – это же совокупность, и было много других объектов, которые дополняли этот дворец. Екатерину как личность отличают не детали – очки, которые она носила, или то, что в карты любила играть, а ее харизма: она была глубоким, великим человеком. И, мне кажется, Ирина Пегова хорошо попала в этот образ».

Ирина Пегова (Екатерина II):

«У меня была уникальная возможность довольно глубоко погрузиться в историю жизни Екатерины. Мне дали доступ во все архивы, какие только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском селе. Из книг, из мемуаров, из писем я выписывала различные фразы Екатерины, которые, мне казалось, подходят к нашему сценарию, и просила режиссера и продюсеров позволить мне вставить их в нашу историю. Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она пересилила этот свой страх, действительно абсолютный подвиг».

Филипп Янковский (Никита Панин, канцлер Российской империи):

«Огромное спасибо создателям картины: у нас была замечательная команда, потрясающий режиссер, операторская группа и великолепные коллеги – актеры. Нам, артистам, всегда интересно играть в исторических, костюмных фильмах. Съемки проходили в настоящих апартаментах царицы, в ее дворцах. В сюжете фильма «Царская прививка» история о том, как в России начиналась эпидемия оспы и как была проведена массовая вакцинация, которая спасла десятки тысяч жизней. Наверное, это немного похоже на то, что мы с вами недавно переживали: история перекликается сквозь века, в этом тоже есть некая ирония и историческая подоплека».

Сергей Марин (граф Григорий Орлов):

«Мой персонаж, граф Орлов, мне близок, потому что я уже не первый раз с ним встречаюсь. Это человек безоговорочной верности, любви, служения государыне и отечеству. Конечно, он привился, потому что Екатерина своим примером вдохновила не только двор, но и всю Россию-матушку. Съемки в подлинных интерьерах, конечно, давали определенное настроение – это другая атмосфера, другая энергетика. В исторических костюмах, когда даже просто ходишь между дублями, пока готовятся сцены, волей-неволей пытаешься держать осанку, соответствовать интерьеру. Это было большим подарком. И все мы очень благодарны руководству музея за то, что нам позволили здесь работать и присоединиться к истории, к этой эпохе».

Фото – телеканал «Россия»