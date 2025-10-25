«Золотое дно»: вышел тизер-трейлер второго сезона драмы о губительной силе денег

В сети вышел тизер-трейлер второго сезона драмы о губительной силе денег «Золотое дно» и характер-постер главы семьи Градовых Юрия (Алексей Гуськов). Борьба за управление «Галактикой» продолжается — империя оказывается в как никогда уязвимом и шатком положении. Угрозы нависают со всех сторон: компания попадает под санкции, акционеры стремятся избавиться от «токсичного» актива, семейные узы Градовых трещат по швам, а на горизонте появляются новые непримиримые враги.

К своим ролям в проекте вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Илья Ермолов и Александр Новин. К касту второго сезона присоединились и новые лица — Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева, Ксения Гусева, Елена Балабанова и другие.

Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов.

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого на горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Даниил Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании.

«Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились. Кто победит в этой грязной и бескомпромиссной борьбе за миллиарды и что будет с заклятым семейным бизнесом?