Снежный барс ближе, чем вы думаете

В российский прокат вышел полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор», поставленный режиссерами Вадимом Витовцевым и Ильей Цыгановым. Озвучили картину ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский.

В Национальном парке «Сайлюгемский» родился ирбис по имени Турал. В переводе с алтайского языка это значит «бессмертный»: его собратья-барсята погибли во время зимней бескормицы и Турал – единственный, кто выжил. Когда угроза для его жизни миновала, он исчез из поля зрения сотрудников парка. С какими трудностями он столкнется в дикой природе? Как будет выживать? И станет ли настоящим хозяином Алтайских гор?

Али Узденов, автор идеи фильма, председатель Межрегиональной Ассоциации «Ирбис»:

«Мы воодушевлены тем, что у нас получилось, а главное – мы привлекли внимание к снежному барсу. Будет большой удачей, когда увидеть его можно будет не только специалистам и тем, кто специально за ним ходит, а просто увидеть. Это дружелюбное животное, оно на человека не нападает… Да, на съемки ушло больше трех лет, зато получился хороший и правильный фильм о судьбе Турала. Чтобы жить в таких условиях и выживать, надо быть очень сильным и телом, и душой. Поэтому барс для народа является символом свободы, отваги и независимости».

Над «Хозяином Алтайских гор» работала большая команда – больше 25 человек, среди которых были члены съемочной группы, сотрудники Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» и работники Национального парка «Сайлюгемский», где проходили съемки.

«Если честно, это был такой проект, где все время были какие-то препятствия и сложности, – поделилась Дарья Петрова, сценарист фильма и член Ассоциации «Ирбис». – Ребятам нужно было где-то находиться, где-то жить. Мы вертолетами отправили два вагончика: один для инспекторов, которым нужно было постоянно мониторить территорию, и второй для операторов. Мы их установили, а на следующий день пришел медведь и полностью разобрал один из них вместе с содержимым. Вот так встретили нашу съемочную группу…Каждый, кто работал над этим фильмом, вложил в него частичку своей души. Это был тяжелый проект, но одновременно с этим он нам всем очень многое дал: он в нас воспитал человечность, любовь к природе и к нашей стране».

Съемки фильма планировалось закончить за полгода, однако главный герой, барс Турал, решил по-другому и долго не хотел появляться в кадре, став для всей команды неуловимой тенью. В результате съемки продлились три года.

«Все это вызывало определенные технические сложности и испытывало запас психологической прочности, – рассказал о съемках режиссер-постановщик Вадим Витовцев. – Ты мог месяцами сидеть и ничего не увидеть. У нас была такая история, что, пробыв месяц в засидке, мы отлучились батареи поменять, переодеться, а когда вернулись к палатке, увидели, что барс обходил все вокруг, пометил эту палатку и просто наглым образом ушел. Поиздевался над нами!».

В Национальном парке «Сайлюгемский» было расставлено сотни фотоловушек, чтобы «поймать» Турала, одну из которых погрызла местная росомаха, повадившаяся заходить в гости к съемочной группе. Некоторые были установлены в таких труднодоступных местах, что до них приходилось добираться несколько дней верхом на лошадях по скалам. В одну из поездок конь звукорежиссера Василия Петушкова поскользнулся на снегу и упал, придавив ему ногу, но обошлось без серьезных травм.

Самым тяжелым, как отметили члены съемочной группы, был постоянный холод, когда температура опускалась ниже 30 градусов и при этом сопровождалась такими сильными ветрами, которые в прямом смысле слова сбивали с ног. У одного из операторов началась горная болезнь после того, как он две недели провел на большой высоте. Когда он решил спуститься вниз, то встретился с барсом и сумел его заснять, несмотря на проблемы со здоровьем. Этот момент стал переломным – Турал начал появляться в объективе все чаще и чаще.

Денис Маликов, директор национального парка «Сайлюгемский»:



«В первую очередь зритель при просмотре этого фильма должен вынести для себя, наверное, то, что нас и сподвигло к его съемкам: снежного барса надо охранять. Это крайне уязвимый вид. И о то, как сложно его сохранить: порой усилий одного только Национального парка недостаточно».

Три года съемок представляют зрителям удивительную жизнь, в которой котенок Турал превращается во взрослую кошку и заводит собственную семью, его повадки и привычки, сцены охоты и выживания в дикой природе, маленьких барсят.

Телеведущий и продюсер Валдис Пельш о картине:

«Этот фильм, наверное, побудит кого-то заняться более детальным изучением снежных барсов. И мы через 10-15 лет будем знать о них гораздо больше. Мне очень хочется, чтобы фильм понравился зрителям, чтобы они, выходя из зала, говорили друг другу, что им не хватило, что он слишком короткий: 50 минут – это мало!».

Фильм снят по инициативе и при поддержке Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Зрители впервые увидят настолько подробную картину о жизни этих красивых и грациозных диких кошек, внесенных в Красную книгу.