«Чебурашка» возвращается: стартовали съемки продолжения семейного блокбастера

В Москве начались съемки семейного блокбастера «Чебурашка 2», совместного проекта Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Художественный фильм «Чебурашка» завоевал сердца людей и верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката, собрав в кинотеатрах более 22 миллионов зрителей. Вдохновившись успехом проекта и огромной поддержкой со стороны зрителей, создатели приняли решение о продолжении истории.

Виталий Шляппо, соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White: «Когда мы снимали первый фильм — мы чувствовали огромную ответственность. Продолжение — это новый вызов, однако мы сделали все возможное: сохранили всю команду, которая создавала проект, и не потеряли ни одного человека. С нами все артисты, к тому же добавились новые, с нами те же сценаристы, художники и тот же режиссер. Нас ждёт много-много новых приключений.

В новом фильме Чебурашка чуть-чуть повзрослел: не внешне, но внутренне. Он уже чувствует себя взрослым и самостоятельным, не всегда слушает Гену и считает, что способен принимать собственные решения. Гена с этим не очень согласен, поэтому в какой-то момент они ссорятся. Чебурашка вместе с Соней и Гришей сбегают от взрослых в поход в горы. Этот поход — один из самых красочных и ярких элементов картины. Там они встречают нового персонажа, о котором вы узнаете совсем скоро».

Дмитрий Дьяченко, режиссер:

«Начались съемки второй части нашего любимого проекта «Чебурашка»! На мой взгляд, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части. Мы продолжаем развивать сюжетные линии юных героев фильма. Чебурашка взрослеет и думает, что он уже может принимать решения самостоятельно. Соня, внучка Риммы, по-прежнему своенравная, вечно недовольная девочка, пытается прояснить взаимоотношения с бабушкой. И у маленького Гриши, внука Гены, тоже усложняются отношения с родителями.

В новом «Чебурашке» мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме. Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями. Так что ждите выхода этого прекрасного фильма!»

Эдуард Илоян, генеральный продюсер Yellow, Black and White:

«“Чебурашка” — амбициозный и масштабный проект для всей семьи, который создавался одной из лучших профессиональных команд нашей страны. Вместе с партнерами мы начали съемки продолжения фильма о всеми любимом ушастике, в котором будет еще больше юмора, приключений и искренней семейной атмосферы. Надеемся, что в новой части нам удастся не только сохранить планку первого фильма, но и сделать историю еще более захватывающей!»

Антон Златопольский, генеральный директор телеканала «Россия»:

«Телеканал «Россия» уже многие годы имеет дело с самой большой аудиторией, и мы хорошо знаем, что для успеха нашей миссии в кино нужна мощная, талантливая и нацеленная на результат команда. Мы последовательно выбираем и работаем только с самыми надежными партнерами в кино, способными создать фильм для всей семьи и многократного просмотра. То есть национальный хит. Именно поэтому мы с Yellow, Black and White, — нашим неизменным партнером, начиная с «Последнего богатыря», — снова объединились, чтобы продолжить удивительную историю всеми любимого Чебурашки, который, с его чистотой, мудростью, детской открытостью и добротой, стал настоящим национальным героем, и язык не повернется назвать его сказочным».

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«Мы на «Союзмультфильме» не перестаем восхищаться Чебурашкой. Он родился более чем полвека назад — художник Леонид Шварцман почти год искал этот образ, пока он не появился на небольшом листке бумаги — маленький, трогательный зверек-ребенок с короткими ножками и большими ушами. И тогда никто не мог себе даже представить, что именно этот герой и спустя десятилетия сможет объединить вокруг себя талантливых сценаристов, продюсеров, актеров, операторов, и самое важное — зрителей по всему миру. Что его открытость, простота и непосредственность смогут достучаться до стольких сердец, заставить сопереживать, грустить и радоваться вместе. И, вы знаете, мы очень счастливы, что современный супергерой наших зрителей сегодня именно такой – умеющий помогать другим и делать мир чуточку лучше без всяких сверхспособностей. И именно поэтому он — настоящий супергерой».

Съемки начинаются со сцены масштабного дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором будут присутствовать все герои, хорошо знакомые зрителю по первой части. Пока взрослые заняты своими делами и проблемами, дети и Чебурашка делятся друг с другом переживаниями. Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребёнок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается своей вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша — грустит из-за нехватки родительского внимания.

Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие: дом Гены хотят снести.

Сергей Гармаш, актер:

«Мы на верном пути! Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей еще лучше!

Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать».

Елена Яковлева, актриса:

«Я очень ждала возвращения Чебурашки! Мне кажется, что новый «Чебурашка» будет уникальным. Неожиданно было даже читать сценарий, я представляю, как классно фильм будет смотреть на экране. Сегодня на съемках происходит День рождения моей внучки Сонечки в прекрасном шоколадном мире! Что может быть лучше для ребенка! Моя героиня меняется по отношению к окружающим, может быть, ей уже будет не так интересно все, что связано с шоколадом… Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берём уровень еще выше. В моем костюме столько секретов — мама не горюй!».