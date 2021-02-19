Легендарный ежегодный фестиваль ирландской культуры пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 28 марта 2021 года.

После непростого и очень тревожного 2020 года программу IRISH WEEK 2021 было решено посвятить важности человеческих отношений, любви и взаимопонимания. Впервые за много лет старт фестиваля совпадёт с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта, прославляя праздник прихода весны, возвращения сущности и энергии жизни. Ценители ирландской культуры в России по достоинству оценят насыщенную программу IRISH WEEK 2021, куда войдут 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь cвятого Патрика» в клубе Известия Hall, специальная программа для детей в Доме Журналиста, фестиваль-парад ирландских танцев в концертном зале «Мир», спектакли по ирландской драматургии на сцене театра «Модерн» и театрального центра «На Страстном». Неделя Ирландии 2021 состоится при поддержке бренда Bushmills.

«Наш предыдущий 13-й фестиваль был резко оборван 15 марта 2020 года. За этот год мы так много узнали о себе, друг о друге и об окружающем нас мире. Главный урок был в том, что независимо от того, кто считает себя главным, в игре участвуют более могущественные силы. Мы все просто организмы. Организмы, у которых есть сердце и душа, но которые уязвимы перед силой Природы. У нас есть воля, пока мы здоровы. И пока мы здоровы, у нас есть воля. Поэтому здоровая воля нашей Недели Ирландии состоит в том, чтобы поделиться частью нашей культуры с нашими замечательными друзьями в России и напомнить им, что мы вместе даже в самые трудные времена. И по сравнению с поколениями, предшествовавшими нам, это “трудное время” – капля в море. Жизнь продолжается, и для нас она начинается снова 17 марта», – рассказывает основатель IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в России, сценарист и кинорежиссер, основатель музыкального проекта «S for 7» Джерард Майкл Маккарти.

Откроет Неделю Ирландии 2021 14-й ежегодный Ирландский кинофестиваль в рамках проекта КАРО.Арт. Фильмы кинофестиваля также будут соответствовать главной идее IRISH WEEK 2021 и затронут темы любви и взаимопонимания. Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 Октябрь) и Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс). Торжественное открытие фестиваля состоится 17 марта в киноцентре «Октябрь», где зрители увидят жемчужину ирландской анимации, долгожданный фильм «Легенда о волках» (Wolfwalkers) от студии Cartoon Saloon. Ошеломляющие 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков на авторитетном сайте Rotten Tomatoes, 92 строчка в Топ-250 лучших фильмов на портале «Кинопоиск», номинация на «Золотой Глобус» – лишь некоторые из поводов увидеть чудесную новую сказку на большом экране премьерного зала киноцентра «Октябрь». В программе фестиваля с 17 по 28 марта зрителей также ждут комедийные короткометражки и новинки игрового и документального кино из Ирландии.

«Нам очень повезло, что мы успели провести половину фестиваля в прошлом марте – фильмы имели большой успех, и в этом году мы планируем в полной мере оправдать ожидания любителей ирландского кино. Надеюсь, что наши постоянные и новые гости оценят программу «Недели Ирландии», ведь основная тема фильмов в этом году – возвращение, любовь и крепкие семейные ценности – все то, что помогло пережить 2020-й, и войти в 2021-й с оптимизмом. Фестиваль ирландской культуры в России всегда был весенним празднованием конца зимы и начала новой жизни, и в этот раз нужен как никогда прежде», – поделилась директор IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в России Анна Грязнова.

20 марта в клубе Известия Hall состоится ежегодный девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». В музыкальной программе прозвучат исполненные ирландской свободы песни Тинтал, бравые марши оркестра волынщиков City Pipes, бретонская традиция Mervent, средневековые баллады Shedda, корневой фолк Lost Temple Brothers и шотландский рок Green Guard. Специальным гостем праздника станет истинный ирландец Конор Мюррей и его группа The Clover Rovers. Празднование дополнят танцевальные шоу, атмосферная кельтская ярмарка и ирландский видео-арт на большом экране, а гостям, пришедшим к самому началу фестиваля, подарят счастливый клевер “на удачу”.

21 марта в Доме Журналиста пройдет специальная детская программа для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь покажут песочное шоу «Миф и легенды удивительной Ирландии» от «Театра на песке» Екатерины Шеффер, расскажут ирландские сказки на сторителлинг-концерте Юрия Андрейчука и его «Воинства Сидов».

На следующей неделе фестиваль продолжится театральными постановками и танцевальным марафоном. 22 и 23 марта в театре «Модерн» пройдут спектакли по ирландской драматургии: «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха и «Поле» Джона Б.Кина. 25 марта на сцене театрального центра «На Страстном» покажут «Калеку с Инишмаана» Мартина МакДонаха – спектакль на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

А уже 26 марта лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене концертного зала «МИР». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива Lost Temple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. А пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат несложным движениям ирландского танца.

Иван Донцов, «Известные события ударили в прошлом году прямо в сердце Недели Ирландии, остановив ее программу в самом разгаре – наши ирландские гости были уже на чемоданах, когда границы начали закрываться, а мероприятия отменяться по требованию властей. У нас было достаточно времени поразмышлять, что делать дальше, и тем ценнее было общее решение не останавливаться и продолжать работу – в эти дни, находясь в разных странах и не видя друг друга месяцами, мы поняли, что интернациональную команду организаторов связывает дружба, общие ценности и желание быть в общей культурной среде, которую мы развиваем вместе. К счастью, в России ситуация сейчас обстоит лучше, чем в большинстве стран мира – ограничительные миры почти сняты, показатели каждый день улучшаются и фестиваль собрал крепкую программу, символизируя, что главные сложности уже позади!», – говорит основатель IRISH WEEK и фонда «Вереск» Иван Донцов.

Подробнее на сайте фестиваля: http://irishweek.ru

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