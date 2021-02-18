«Живая классика» открывает чтецкий марафон

Стартовали первые очные этапы Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги, которая не входит в школьную программу, и прочесть его вслух. Финалисты конкурса получат путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал конкурса впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

Классные и школьные этапы конкурса – это начало чтецкого марафона, который длится почти 5 месяцев. В феврале более двух миллионов подростков из 85 регионов России начинают борьбу за звание лучшего чтеца страны.

Классные этапы – это возможность для подростков рассказать о любимой книге одноклассникам и попробовать себя в роли чтеца. Лучшие декламаторы – проходят в школьный этап. Здесь условия строже. Актёрское мастерство оценивает профессиональное жюри, поэтому чтение прозаического отрывка наизусть – одно из обязательных условий.

Для регионов, где эпидемическая обстановка не позволяет провести очные этапы, школьники могут участвовать в проекте онлайн. Специально для этого на сайте www.youngreaders.ru создали платформу для проведения онлайн-этапов. Доступ к ней можно получить через личные кабинеты кураторов. Необходимо заранее забронировать время проведения этапа в таком формате.

Главные преимущества:

Нет необходимости дополнительной регистрации на сторонних площадках.

Автоматическая запись и сохранение видео.

Автоматические уведомления участников этапа.

Впервые в этом году стартовал онлайн-конкурс. Его победители попадут сразу в региональный этап Всероссийского конкурса и получат возможность выступить в супер-финале на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, а также – выиграть ценные призы: смартфоны, электронные книги, образовательные курсы и многое другое.

Для того чтобы принять участие в онлайн-конкурсе, проходить регистрацию на сайте не нужно. Смотр пройдет в социальных сетях. Соревнуются подростки в возрасте от 10 до 17 лет, учащиеся 5-11 классов. Оба условия должны быть соблюдены.

Можно выложить только ОДНО ВИДЕО, только в ОДНОЙ СОЦСЕТИ.

Продолжительность выступления – от 1 до 5 минут. В посте нужно указать данные об участнике: фамилию и имя, возраст, область, в которой вы находитесь. А также – название исполняемого произведения. Обязательное условие поставить под постом хештег #живаяклассика2021

Список рекомендованной литературы для выступления – ищите на нашем сайте.

Голосовать за видео можно в период до 1 марта.

Подробнее про онлайн-конкурс: https://vk.com/young_readers?w=wall-25423332_69632

Аккаунты «Живой классики» в соцсетях: https://vk.com/young_readers, https://www.instagram.com/live_classics/, ТикТок @liveclassics

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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