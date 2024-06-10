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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Победы прошли концерты детского патриотического конкурса

editor
By editor
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музей победы, концерты, конкурс

8 и 9 июня в Музее Победы состоялись концерты Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Посетители музея на Поклонной горе присоединились к бесплатным музыкальным программам в Зале Полководцев.

Так, 8 июня прошло выступление детского ансамбля «Семицветик». В исполнении юных солистов прозвучали песни «Русские герои», «Песенка о времени», «То, что нужно», «Вместе с нами» и другие.

«Благодаря Музею Победы и проектам, которые он проводит, — «Главные детские песни» и «Журавли Победы» — дети знают много патриотических песен, песен о Родине, о дружбе и многие другие. То есть такие проекты очень важны и нужны детям, потому что они способствуют развитию юных артистов и их слушателей, сверстников», — сказала администратор детского ансамбля «Семицветик» Ирина Чудинова.

В воскресенье, 9 июня, гостям Музея Победы концертную программу представили духовой оркестр института «Академия имени Маймонида» и ансамбль «Лаборатория танца» Института славянской культуры Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Артисты исполнили композиции, многие из которых известны каждому поколению: увертюра из кинофильма «Два капитана», песни «Гляжу в озера синие», «Журавли», «Смуглянка» и другие. Ансамбль выступил с белорусским народным танцем «Крыжачок», северным русским народным танцем «Шенкурские заковырки» и вальсом.

«Сегодня мама приехала из другого города, чтобы увидеть мое выступление в Музее Победы. Я исполнила очень красивую композицию «Земля моя добрая» и «Черноглазую казачку». В Музее Победы я выступаю уже не первый раз, здесь всегда прекрасная публика и атмосфера. Такие проекты — это очень важно, нужно и ценно», — поделилась солистка Елизавета Сизова.

Кроме того, в выходные концерты также прошли в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» в рамках программы «Лето на Горе», а также на площадках мемориального комплекса на Поклонной горе от творческих коллективов — участников программы «Парк Победы. Главный патриотический».

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