В Музее Победы прошли концерты детского патриотического конкурса

8 и 9 июня в Музее Победы состоялись концерты Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Посетители музея на Поклонной горе присоединились к бесплатным музыкальным программам в Зале Полководцев.

Так, 8 июня прошло выступление детского ансамбля «Семицветик». В исполнении юных солистов прозвучали песни «Русские герои», «Песенка о времени», «То, что нужно», «Вместе с нами» и другие.

«Благодаря Музею Победы и проектам, которые он проводит, — «Главные детские песни» и «Журавли Победы» — дети знают много патриотических песен, песен о Родине, о дружбе и многие другие. То есть такие проекты очень важны и нужны детям, потому что они способствуют развитию юных артистов и их слушателей, сверстников», — сказала администратор детского ансамбля «Семицветик» Ирина Чудинова.

В воскресенье, 9 июня, гостям Музея Победы концертную программу представили духовой оркестр института «Академия имени Маймонида» и ансамбль «Лаборатория танца» Института славянской культуры Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Артисты исполнили композиции, многие из которых известны каждому поколению: увертюра из кинофильма «Два капитана», песни «Гляжу в озера синие», «Журавли», «Смуглянка» и другие. Ансамбль выступил с белорусским народным танцем «Крыжачок», северным русским народным танцем «Шенкурские заковырки» и вальсом.

«Сегодня мама приехала из другого города, чтобы увидеть мое выступление в Музее Победы. Я исполнила очень красивую композицию «Земля моя добрая» и «Черноглазую казачку». В Музее Победы я выступаю уже не первый раз, здесь всегда прекрасная публика и атмосфера. Такие проекты — это очень важно, нужно и ценно», — поделилась солистка Елизавета Сизова.

Кроме того, в выходные концерты также прошли в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» в рамках программы «Лето на Горе», а также на площадках мемориального комплекса на Поклонной горе от творческих коллективов — участников программы «Парк Победы. Главный патриотический».