На ВДНХ рассказали о редких сортах сирени Выставки

В 2024 году Главная выставка страны отмечает 85-летие. Одним из подарков к юбилею ВДНХ стал итог научной работы по определению ценных сортов сирени в сирингарии. Эту работу провели сотрудники ВДНХ совместно с коллегами из Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН.

Сирингарий ВДНХ был заложен в 1984 году. Тогда высадили 350 кустов сирени сортов, полученных в союзных республиках, а в рамках реконструкции ВДНХ в 2019 году на участке у павильона «Цветоводство» было высажено еще 145 кустов. Однако со временем план посадки и точный список сортов сирени, растущей на ВДНХ, были утрачены.

Весной 2024 года сотрудниками Главного ботанического сада (ГБС) и ВДНХ была начата научная работа по определению сортов сирени, сохранившихся в сирингарии с 1984 года, а также по уточнению сортовой принадлежности молодых посадок. Работы проводили кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Ирина Окунева (куратор коллекции сирени ГБС) и главный дендролог Выставки достижений народного хозяйства Лолла Самсоненко.

«Сорт сирени можно определить только в период ее цветения. Ввиду сильной изменчивости соцветий в различные фазы цветения необходимо фиксировать каждые 3–4 дня их форму и цвет. Натурные обследования сирингария проводились с момента бутонизации до полного отцветания. Всего было обследовано 580 кустов сирени, включая сохранившиеся кусты на территории урбан-тропы «Лента Мебиуса», — рассказала главный дендролог ВДНХ Лолла Самсоненко.

Обследование сохранившегося сирингария показало, что почти половина (около 280) кустов сирени представлена сортом Condorcet (Лемуан, Франция), который селекционеры активно использовали в качестве подвоя для размножения сирени прививкой. В нашем, как и во многих других сирингариях, за 40 лет существования часть привитых сортов погибла, но сохранился подвой. Это никак не снижает ценность коллекции, напротив, обильно цветущие голубовато-лиловые мощные кусты Кондорсе служат фоном и подчеркивают необычность и красоту отечественных сортов: жемчужно-розово-белой «Красавицы Москвы», снежно-белой «Елены Веховой», ярких «Олимпиады Колесниковой» и «Индии».

Среди старовозрастных сиреней экспертами были выявлены сорта известного русского селекционера Леонида Колесникова, как широко известные, например «Красавица Москвы», «Мечта», «Надежда», так и более редкие: «Невеста», «Валентина Гризодубова», К.А. Тимирязев».

Всего же из определенных 43 сортов отечественной сирени 28 — сорта, выведенные Леонидом Колесниковым. В их числе «Знамя Ленина», «Память о Кирове», «Советская Арктика», «И.В. Мичурин», «Галина Уланова», «Полина Осипенко», «Шолохов», «Леонид Колесников», «Андрюша Громов», «Изобилие», «Мечта», «Утро Москвы», «Небо Москвы», «Маршал Василевский», «Алексей Маресьев», «Гастелло», «Дочь Тамара», «Надежда».

Среди прочих советских сортов отечественной селекции: «Русская песня», «Елена Вехова», «Утро России», «Русь» (селекционер Вехов), «Жемчужина», «Защитникам Бреста», «Мулатка».

Надо отметить, что среди посадок кустов сирени были обнаружены и зарубежные сорта — Sensation, Ami Schott и другие. Вероятно, это связано с близостью павильона «Цветоводство» и проводимыми там в 1980–1990-х годах выставками и учебно-просветительскими мероприятиями, во время которых на территории сирингария экспериментально могли быть посажены и/или привиты другие сорта.

На Главной выставке страны растет более 2500 кустов сирени. Растение представляет большую эстетическую, научную, коллекционную и историческую ценность, а потому на ВДНХ продолжатся работы по наблюдению и определению сортов совместно с коллегами из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук.