Искренно и иррационально. Именно так любят друг друга веками Сербия и Россия

И еще один огонек в костер этой теплой дружбы добавил фильм «Родство незнакомых», презентация которого прошла 3 марта 2022 года в творческом пространстве «Фавор».

Фильм, названный документальным, снят по инициативе, как он сам говорит, непрофессионала – автор фильма Алексей Бондаренко просто влюбился в Сербию с первого взгляда, как и многие пришедшие на встречу. В партнерстве с Еленой Алферовой, режиссером документального кино и телевидения, фильм получился теплым и живым.

«Я решил, что лучший способ рассказать, что я почувствовал в Сербии – это фильм. Мы встречались там с очень разными людьми, даже побывали на свадьбе, и всем этим мне хотелось поделиться», – отметил Алексей Бондаренко.

И если честно, за попыткой наблюдательной документалистики, на мой взгляд, прячется большая любовь к стране, которая открыла России свое сердце давным-давно, а Алексею она открылась как удивительная территория, где русских любят и ценят вне зависимости от происходящего в мире. Так что мы увидели новый жанр, назовем его признание в любви с элементами документального фильма.

В фильме для меня лично оказалось много знакомых лиц — режиссер Эмир Кустурица, основатель проекта Балканист.ру, политолог и мой друг Олег Бондаренко. Своими впечатлениями о сербах и Сербии в картине поделились протоиерей, военный священник Михаил Васильев, член Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

А после просмотра гости встречи делились впечатлениями, непременно под чашу сербского домашнего вина и попробовав душистого айвара вместе с прочими сербскими специалитетами.

Посол Боснии и Герцеговины Желько Самарджия акцентировал, что дружеские отношения сербского и русского народа развиваются и в радости, и в страдании: «Что бы ни случалось, мы вместе».

Олег Бондаренко подчеркнул, что фильм очень искренний, сделан от сердца: «Это своего рода «окно в Европу», открытое даже в современных сложных обстоятельствах».

Режиссер Эдуард Бояков отметил уникальный сплав профессионализма и искренности команды создателей фильма: «Фильм ставит вопросы – уже в своем названии он дает направление дискуссии. Не зря Эмир Кустурица говорит, что наша дружба существует внеинституционально. Что дальше? – вот вопрос».

Для меня же этот московский вечер благодаря продюсеру проекта Екатерине Мешковой стал моментом возвращения в любимую Сербию – вот шумная и яркая Скадарлия, вот величественный «Савва», вот улочки Белграда, вот улыбающиеся лица, словно сейчас ты вышел на Князя Михаила прогуляться и встретил знакомых, а если и незнакомых – то родных людей. Иррациональна наша любовь друг к другу, это так и есть – она от сердца, а не из выгоды. И искренна – здесь хотелось бы услышать по-сербски – «искрррэнно»! Так и есть. Пусть так и будет. Не порваться этим нитям никогда.

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