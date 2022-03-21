Мультфильм «Гоу, Феликс» представили в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной цифровой премьере канадского мультфильма «Гоу, Феликс». Анимационный проект режиссера Николя Лемэя уже доступен для подписчиков онлайн-кинотеатра.

Это интригующий мультфильм, герои которого отправляются в незабываемое приключение на загадочный остров. Главный герой, как нетрудно догадаться, мальчик по имени Феликс. Его отец Джек когда-то отбыл в море, но так и не вернулся. Джек был отчаянным путешественников и мечтал добраться до Острова Вечной ночи, чтобы найти сокровища. Мальчик переживает по этому поводу, ни дня не проходит без мыслей об отце.

Однажды мама Феликса уезжает в круиз, оставляя парня вместе с сестрой. В этот момент герою приходит в голову идеальный план — отправиться в путешествие на поиски отца, совсем без взрослых. Компанию Феликсу составят младшая сестра Миа, верный кот Рыжик, а также бывалый путешественник «Морской волк», который то и дело будет травить различные байки. Вместе они оказываются на загадочном острове, на котором живет коварная колдунья Моргана. Кажется, Джек попал под ее чары, и ему действительно не помешает помощь сына!

Мировая премьера анимационной работы Николя Лемэя состоялась на Монреальском международном детском кинофестивале — «Гоу, Феликс» был заявлен как фильм открытия смотра. В дальнейшем мультфильм выпустили в разных странах мира на английском и французском языках. В России дедушку главного героя озвучил мэтр российского кино Юрий Стоянов.

К выходу анимационной ленты детская писательница Эдик Бурже по ее мотивам выпустила книгу. Примечательно, что изначально Николя Лемэй планировал «Гоу, Феликс» исключительно как графический роман, но позднее продюсеры уговорили его сделать мультфильм.

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