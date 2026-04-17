«Искусственный интеллект дает медиаиндустрии преимущество в виде конвейера». Д. Медников

В рамках конгресса «Точки роста в бизнесе» Дмитрий Медников, занимающий пост управляющего директора «Русской Медиагруппы», поделился своим видением необходимости конвейерного подхода в медиаиндустрии и того, как искусственный интеллект (ИИ) трансформировал восприятие традиционного радио.

Участники сессии, посвященной теме «Потребитель как источник роста: как технологии создают конкурентное УТП», обсуждали методики анализа аудитории. Эти методики позволяют глубже понять каждого клиента и предлагать ему контент, адаптированный под его интересы. Особое внимание уделялось роли ИИ в этом процессе. Спикеры единодушно назвали персонализацию ключевым конкурентным преимуществом современного бизнеса, ссылаясь на тот факт, что более 70% потребителей сегодня ожидают персонализированного подхода.

Дмитрий Медников уточнил, что для медиасферы ИИ открыл значительные перспективы в этой области. Он отметил, что долгое время индустрия страдала от отсутствия масштабируемости: «В медиа талантливый человек может создать лишь ограниченный объем контента, и увеличить его производство невозможно. Нейросети же стали катализатором существенного роста производительности труда. Искусственный интеллект не только позволил нам провести более глубокий анализ аудитории, но и открыл новые производственные возможности, передав машинам рутинные операции. Благодаря аналитике и генеративным функциям нейросетей, пользователи получили возможность выражать свои предпочтения, а мы — реагировать на их пожелания, выстроив технологическую цепочку для персонализации».

Медников подчеркнул, что это не умаляет ценности вирусного, уникального контента, но ИИ-технологии способны удовлетворить «повседневный спрос» на информацию. Он также добавил, что искусственный интеллект меняет и сам процесс потребления традиционных медиа. Современного человека окружает множество гаджетов, требующих постоянного внимания: выбирать, кликать. ИИ же способен ненавязчиво анализировать, что и когда пользователь хочет потреблять, и в фоновом режиме предлагать ему релевантные источники контента.

Конгресс «Точка роста в бизнесе» проводился при информационной поддержке «Русской Медиагруппы». Директор по развитию бизнеса холдинга Екатерина Касперович выступила в качестве соорганизатора мероприятия. Целью форума было собрать воедино собственников бизнеса, руководителей высшего звена и ведущих рыночных экспертов, предложив им эффективные инструменты для формирования комплексной стратегии управления и развития компаний.