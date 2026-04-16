Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUИнтерес к аудиокнигам вырос на 53%

Интерес к аудиокнигам вырос на 53%

By T1
113
В преддверии Международного дня голоса, отмечаемого 16 апреля, аналитический отдел книжного сервиса «КИОН Строки» изучил предпочтения читателей в аудиоформате. Результаты исследования выявили значительный рост популярности аудиокниг: за прошедший год их потребление увеличилось на 53%. Наиболее востребованным произведением стало «Железное пламя» Ребекки Яррос. Также отмечено, что наибольшая активность слушателей приходится на среду, в период с полудня до четырех часов дня.

«Железное пламя» Ребекки Яррос, один из ярких фэнтезийных релизов последнего времени, заняло вершину списка самых слушаемых аудиокниг. В тройку лидеров также вошли бессмертный «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, занявший второе место, и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, расположившийся на третьей позиции.

Произведения, входящие в топ-5 по востребованности, дополнили пьеса Александра Островского «Лес» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Статистика демонстрирует, что любители аудиокниг с равным усердием погружаются как в актуальные бестселлеры, так и в произведения, прошедшие испытание временем. Спектр интересов простирается от монументальной зарубежной литературы до произведений, входящих в золотой фонд отечественного образования и театра.

Предыдущая статья
Новое в рубрике