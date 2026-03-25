Телеканал RU.TV расширяет формат вещания: в эфире – музыка на языках народов России

Телеканал RU.TV, где на протяжении 20 лет звучали только русскоязычные хиты, расширяет музыкальные границы. В эфире канала впервые вышел клип на национальном языке – композиция «Ay, bylbylym» башкирской этно-группы Ay Yola и певицы Алсу.

Запуск песни дал старт новой концепции, направленной на поддержку национальных культур нашей страны. В рамках Года единства народов России телеканал RU.TV начинает транслировать клипы артистов, которые поют на родном языке. О значимости этого шага рассказала главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова:

«Россия – многонациональная страна, а музыка здесь всегда была универсальным языком, который объединяет сердца. Новая концепция телеканала RU.TV направлена на то, чтобы через музыкальные проекты показывать богатство традиций и силу единства народов, сохранять преемственность поколений. Теперь в эфире будут звучать не только хиты на русском языке, но и песни, отражающие разнообразие культур нашей страны».

Песня «Ay, bylbylym» (в переводе с башкирского – «Ай, соловей») выпущена 7 января 2026 года. В ее основе – народные мотивы, отсылающие к эпосу «Урал-батыр». В тексте рассказывается о пении птицы на рассвете у реки Белой – образе, наполненном лирикой и глубокими эмоциональными смыслами. Визуальное решение клипа подчеркивает национальный колорит: стилизованные башкирские костюмы, зимние пейзажи, лес и горные ландшафты.

Коллаборация объединила традиции двух народов: певица Алсу, представляющая татарскую культуру, и башкирское трио Ay Yola создали проект, подчеркивающий единство национальных культур. Алсу стала гостем студии телеканала RU.TV, где в прямом эфире представила работу и рассказала о значении таких проектов для современной музыкальной индустрии.

«Народное творчество – это наши корни, наше происхождение. Очень важно его знать, потому что то, откуда мы произошли, кем были наши родители, бабушки, прадеды, – это наша история, и мы такие сегодня благодаря им. <...> Нам нужно популяризировать наше этническое творчество: брать какой-то национальный инструмент или припев народной песни и обрамлять оригинальное звучание современными аранжировками», – подчеркнула Алсу.

В год своего 20-летия телеканал RU.TV открывает новую страницу истории. В эфире канала зрители смогут услышать голоса разных народов России и ощутить уникальное сочетание национальных мотивов и современного звучания.