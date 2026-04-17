Что тревожит россиян

Здоровье семьи и судьбы детей – вот что чаще всего тревожит жителей России, даже больше экономических потрясений и страха потерять имущество. Согласно совместному исследованию холдинга ON Медиа (управляет онлайн-кинотеатром КИОН, билетным сервисом Ticketland и другими активами МТС в сфере развлечений) и «Ингосстраха», более половины россиян называют стресс своим частым спутником (51%), еще 31% опрошенных беспокоятся о будущем подрастающего поколения. Чтобы справиться с напряжением, россияне выбирают сериалы, детективные триллеры, комедии, книги-антиутопии, которые помогают отвлечься от тревог и становятся «цифровым обезболивающим».

28% опрошенных признались, что ощущают стресс как минимум несколько раз в неделю. Женщины (28%) чаще мужчин (18%) отмечают высокий уровень тревожности, а самой уязвимой возрастной группой оказались молодые люди 25-34 лет: ежедневно стресс испытывают 33% опрошенных этой категории. Среди приоритетных жизненных ценностей респонденты выделили благополучие семьи (45%) и будущее детей (31%).

Наиболее частыми причинами беспокойства оказались страх заболеть самому или волнение за здоровье близких, а также неопределённость в будущем (по 36% опрошенных отмечали оба этих фактора). Цифровые угрозы вызывают тревогу чаще у молодых респондентов (18-24 года), но разница с другими возрастами не критична. Для этой же группы больше характерен страх попасть в автомобильную аварию, тогда как у респондентов старше 45 лет такие опасения встречаются реже. Тревога за свое здоровье и здоровье близких действительно несколько выше у старшей возрастной группы (55-65 лет) и составляет 37%. Страх экономического кризиса выражен главным образом среди молодежи (14%).

Что читают и смотрят россияне для снижения стресса

В качестве способов справиться со стрессом россияне чаще всего выбирают просмотр видеоконтента и общение с близкими (по 30%). Лидерами среди антистресс-контента стали сериалы (61%) и комедии (55%).

«В эпоху неопределенности люди ищут способы контроля событий вокруг себя. Медиапотребление становится своего рода “цифровым обезболивающим”, возможностью снять напряжение и переключить внимание. Онлайн-пространство стало повседневным фоном, универсальным способом отвлечься от перегрузки и стресса, а офлайн-досуг приобрёл для многих новый смысл и стал точкой интенсивных эмоций, будь то концерт, спорт или короткое путешествие. Балансируя между этими форматами, люди создают для себя экосистему поддержки и восстановления, где каждый может найти собственный способ позаботиться о себе и близких. Цифровой контент – самый простой и доступный способ снять стресс и отвлечься дома или в движении», – отмечает директор по управлению продуктовым портфелем холдинга ON Медиа Алексей Арефьев.

К примеру, востребованность антиутопий резко выросла, доказывает аналитика книжного сервиса КИОН Строки: в 2025 году россияне проводили за чтением и прослушиванием книг этого жанра в 3,7 раза больше времени, чем в 2024. Самой активной аудиторией оказались люди 35–54 лет, а абсолютным лидером по популярности стал роман Яны Вагнер «Тоннель».

Схожий тренд отмечен и в видеоконтенте: детективные триллеры стабильно помогают россиянам справиться со стрессом (доля поклонников жанра составляет 47%). За последние полгода на КИОН самыми просматриваемыми триллерами стали «Бар “Один звонок”», «Резервация» и «Тоннель».

«Фильмы ужасов и триллеры могут благоприятно влиять на психику благодаря ряду механизмов. Во время просмотра выделяются адреналин и дофамин, вызывая эмоциональный подъём, ощущение контроля и удовольствие от безопасного переживания сильных эмоций. Это помогает разрядить накопленный стресс, улучшить настроение, снизить напряжение и даже ускорить обмен веществ. При этом важно учитывать индивидуальные особенности и текущее состояние: при осознанном и умеренном просмотре такие фильмы способны поддерживать психическое равновесие и эмоциональный баланс», – сообщила Виктория Чан, психолог «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах».