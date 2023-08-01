В Яндекс Картах заиграла Музыка

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Теперь Яндекс Музыка доступна водителям прямо в Картах. Чтобы включать треки из своей коллекции, подкасты или «Мою волну», не придётся переключаться между приложениями. Так водители смогут меньше отвлекаться от маршрута, что сделает поездки безопаснее.

яндекс карты - яндекс музыка

Чтобы музыка заиграла, нужно зайти в режим Навигатора, нажать на иконку с нотой и выбрать трек. Можно построить маршрут или просто кататься — во время поездки на карте будет оставаться мини-плеер, чтобы переключать треки или ставить на паузу.

Ещё один способ — попросить Алису найти нужного исполнителя и трек. А если нет конкретного запроса, просто сказать: «Алиса, включи что-нибудь для дороги». Она умеет не только включать музыку, но и ставить её на паузу и переключать.

Можно слушать музыку прямо с телефона или наслаждаться ею на полной громкости, подключившись к аудиосистеме автомобиля по кабелю или Bluetooth.

Включать музыку в Картах пользователи смогут с подпиской Яндекс Плюс. Она открывает доступ к контентным сервисам Яндекса и даёт возможность получать кешбэк баллами. Для новых пользователей подписка бесплатна первые 30 дней.

Яндекс Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта. Выбрать места по фото, рейтингу и отзывам, а также удобный способ до них добраться. Всё в одном приложении. Каждый месяц сервисом пользуется 85 миллионов человек.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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