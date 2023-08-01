В Яндекс Картах заиграла Музыка

Теперь Яндекс Музыка доступна водителям прямо в Картах. Чтобы включать треки из своей коллекции, подкасты или «Мою волну», не придётся переключаться между приложениями. Так водители смогут меньше отвлекаться от маршрута, что сделает поездки безопаснее.

Чтобы музыка заиграла, нужно зайти в режим Навигатора, нажать на иконку с нотой и выбрать трек. Можно построить маршрут или просто кататься — во время поездки на карте будет оставаться мини-плеер, чтобы переключать треки или ставить на паузу.

Ещё один способ — попросить Алису найти нужного исполнителя и трек. А если нет конкретного запроса, просто сказать: «Алиса, включи что-нибудь для дороги». Она умеет не только включать музыку, но и ставить её на паузу и переключать.

Можно слушать музыку прямо с телефона или наслаждаться ею на полной громкости, подключившись к аудиосистеме автомобиля по кабелю или Bluetooth.

Включать музыку в Картах пользователи смогут с подпиской Яндекс Плюс. Она открывает доступ к контентным сервисам Яндекса и даёт возможность получать кешбэк баллами. Для новых пользователей подписка бесплатна первые 30 дней.

Яндекс Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта. Выбрать места по фото, рейтингу и отзывам, а также удобный способ до них добраться. Всё в одном приложении. Каждый месяц сервисом пользуется 85 миллионов человек.

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