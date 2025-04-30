Музей Победы вошел в число финалистов Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева

Музей Победы вошел в число финалистов в трех номинациях второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Премия учреждена Министерством культуры Российской Федерации.

Финалисты определены в 15 номинациях. Это результат работы экспертных советов, которые оценивали значимость вклада в развитие музейного дела, актуальность и инновационность проектов (программ). В этом году в списке финалистов 106 участников конкурсного отбора.

В числе финалистов в номинации «Музейный маршрут» — конструктор музейных маршрутов «Навигатор Победы», который реализуют Музей Победы и Всероссийская Ассоциация патриотического туризма. Проект «Навигатор Победы» объединил в туристские маршруты интерактивные и мультимедийные музеи Москвы, Московской, Калужской, Тверской областей и в ходе комплексных экскурсионных программ позволяет познакомиться с важнейшими страницами истории, в частности — событиями Великой Отечественной войны.

Всенародный исторический проект «Лица Победы – 2024» Музея Победы стал финалистом в номинации «Национальное достояние». Этот проект открыл возможность каждому увековечить память о вкладе своих родственников – фронтовиков и тружеников тыла – в разгром нацизма и передать семейные истории о них на вечное хранение в Музей Победы. Сегодня его база данных насчитывает более миллиона семейных историй.

Кроме того, среди лидеров конкурсного отбора — Николай Александрович Рзянин, смотритель Музея Победы в локации воссозданной библиотеки блокадного Ленинграда экспозиции «Подвиг Народа». Он вошел в число лучших в номинации «Музейный смотритель».