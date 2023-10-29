Выставка пейзажей Ульяновской области открылась в Совете Федерации. Более 50 картин написал Ирек Нуртдинов.
Пейзажи русской глубинки в разные времена года, деревянные избы, уборка картофеля. Крупными мазками они рассказывают о живой природе региона - а именно о селе Прислониха. Посвящена выставка уроженцу села народному художнику СССР Аркадию Пластову. В этом году - 130 лет со дня его рождения.
«Все эти картины написаны в нашей Ульяновской области, описывается красота нашего региона, природа, реки Волга, Свияга, наши леса. Это действительно уникальные картины», - отметил сенатор Айрат Гибатдинов.
Все картины Ирек Нуртдинов написал с натуры - на пленэрах. Художник использовал большие мазки, чтобы передать образ и атмосферу русской деревни.
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