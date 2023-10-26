Персональная выставка «Homo soveticus Аркадия Петрова» легендарного художника-семидесятника открылась в Галерее pop/off/art.

Жизненный путь Аркадия Петрова тесно связан с его искусством, в котором отразился образ советского обывателя со всем его бытом, надеждами и чаяниями. Молчаливые персонажи его нарратива – это рабочие и функционеры системы, основная масса, психологию которой очень емко выражает художник. Идея проекта – проследить трансформацию идеологических символов и тезисов в культуре повседневности советского и постсоветского общества в произведениях Аркадия Петрова.

Экспозиция выставки поделена на главы – четыре основные темы, выделенные куратором. Раздел «Шахта» – блок работ, связанный с детским опытом художника, родившегося в посёлке Шахты Комсомолец возле Горловки, где на добыче угля работали его родители. Продолжает тему социалистического труда глава «Служба», в которой собраны произведения, связанные с концептом долга в разных его проявлениях. В качестве противопоставления в разделе «Отдых» представлен блок работ, иллюстрирующий свободное время труженика: праздник, перекур, долгожданная поездка на Черное море. И завершает экспозицию тема «Памяти», в рамках которой представлены произведения, описывающие романтические и похоронные ритуалы, фиксирующие важные события в жизни маленького человека.

В экспозиции представлено более 40 картин из разных периодов Аркадия Петрова, включая легендарные работы 1980-х, а также видеофильмы и артефакты из жизни художника. Интересно, что в качестве диалога в каждый раздел включены произведения и других авторов галереи (А. Андреева, А. Гросицкого, Ю. Злотникова, В. Куприянова, О. Ланга, Р. Лебедева, П. Марковой, А. Осмоловского, В. Потапова, М. Рогинского, И. Симонова). Молодые художники и современники Петрова, в чьих работах раскрывается одна из тем выставки, будут введены в ткань исследования «homo soveticus».

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