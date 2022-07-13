Искусствовед Оксана Будулак: «Популярно мнение, что если хочешь добиться успеха, то нужно обязательно уезжать в большие города»

В тюменском мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка «Сверх естественного», объединившая работы молодых художников Сибири в направлении магического реализма. Куратор выставки, арт-критик, искусствовед и замдиректора по развитию музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск) Оксана Будулак в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметила, что участниками проекта стали художники из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска.

«Я подбирала художников, у которых есть готовые работы в направлении магического реализма. Также важна была территория – обязательно молодые художники Сибири. Поскольку выставка в Тюмени я хотела ещё поработать с местными – так в состав вошли Лада Ладная и Костя Росляков», − отметила Оксана Будулак.

Эксперт не согласилась с мнением, что в последнее время молодые художники всё чаще обращаются к магическому реализму. «Это только так кажется. Художники обращаются и к практикам концептуалистов, и к живописи авангарда. В Омской области есть феномен тарского магического реализма и это связано с тихой жизнью в провинции, где вроде бы ничего не происходит, но в этой пустоте всегда что-то есть. Что будет дальше – будет дальше», − подчеркнула куратор выставки в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

«Да, популярно мнение, что если хочешь добиться успеха, то нужно обязательно уезжать в большие города. Кто-то уезжает повышать уровень мастерства и образования, кто-то ищет галерею, а кто-то просто устал от постоянной борьбы и надеется что смена обстановки и новые возможности помогут сделать рывок. Сложно винить в желании изменить свою жизнь. Поэтому я хорошо отношусь к тем, кто уезжает, и радуюсь тем, кто возвращается. В Красноярске, где я живу и работаю, за весну уехало трое художников, но одна вернулась. Это вечный процесс. Пока особых изменений не видно», − рассказала Оксана Будулак.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.