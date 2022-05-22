«Я знаю точно, что я был прав,

1 июня 2022 года в пространстве Е.К.АртБюро открывается выставка художника, поэта, музыканта, одного из основателей группы «Мухомор» и «Среднерусская возвышенность» Свена Гундлаха (1959-2020). В экспозиции будет представлено 45 произведений графики художника, созданных с 1986 по 1990 год, большинство из которых впервые показываются публично.

Свен Гундлах – знаковая фигура современного искусства. Еще учась в школе, а затем в Полиграфическом институте, он создал вместе со своими единомышленниками — Константином Звездочетовым, Владимиром Мироненко, Сергеем Мироненко и Алексеем Каменским группу «Мухомор», ознаменовав новый этап в истории московского концептуализма. Устраивая акции и перформансы, работая над картинами и сочиняя стихи, Гундлах умел блестяще соединить зрительный образ и текст, и в результате создать сложный, провокативный, но в то же время остроумный и гротескный визуально-смысловой синтез.

Художник и дизайнер, поэт и писатель, певец и композитор, журналист, пересмешник и выдумщик, он не раз он менял свои взгляды и занятия, сознательно уходил от гарантированного успеха в сторону новых поисков и экспериментов.

В 1985 году Свен Гундлах стал одним из основателей «рок»-группы «Среднерусская возвышенность», благодаря которой в полной мере раскрылся его литературный дар и способность использовать язык как важнейший инструмент для интерпретации внешнего мира. В это время Гундлах начал работать как самостоятельный художник и этот период, продолжавшийся до начала 1990-х годов, считается самым ярким и плодотворным в его жизни.

На мемориальной выставке, приуроченной к 63-летию со дня рождения Свена Гундлаха, будет представлено 45 произведений графики художника, созданных с 1986 по 1990 год.

«Мы покажем работы Свена «послемухоморского» периода, когда он вернулся из армии и начал работать самостоятельно. Большинство из них тесно связаны с его деятельностью в группе «Среднерусская возвышенность» и могут восприниматься как иллюстрации к текстам песен, но также не исключено, что, наоборот, тексты группы являются дополнением к визуальным произведениям. Собранные вместе они представляют собой исчерпывающие и объемные фрагменты безумной и интересной эпохи Перестройки, но в то же время остаются актуальными и в наши дни. Вероятно, это и есть иллюстрация подлинного московского характера и образа жизни — в какой-то степени абсурдного, веселого, собранного в мозаику самых разных проявлений, ироничного и увлекающего в глубины эмоций. Таким, бесконечно русским, московским человеком, был и сам Свен Гундлах», – считает куратор выставки Елена Куприна-Ляхович.

«Это работы из самого счастливого для Свена периода жизни. Когда он вернулся из армии, проведя там 2 года за занятия современным искусством, и занялся им вновь уже совсем в другой стране. В стране эпохи Перестройки. Когда все, что было нельзя, вдруг стало можно. Это радостная эйфория свободы, когда свобода внутренняя совместилась со свободой внешней», — в преддверии выставки поделился Владимир Мироненко.

Выставка работает по 24 июня.

Свен Гудлах. Абстракция 1. Бумага, гуашь, 74,7х54,8 см. 1990

Свен Гудлах. Дом под солнцем. Бумага, гуашь, 61,8х83,8 см. 1986

Свен Гудлах. Маяк. Бумага, гуашь, 61,5х83 см. 1987

Свен Гудлах. Пиктограммы. Eject. 6 частей. Часть 5. Бумага, гуашь, 70х50 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Пиктограммы. Forward. 6 частей. Часть 6. Бумага, гуашь, 70х50 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Пиктограммы. Play. 6 частей. Часть 2. Бумага, гуашь, 70х50 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Пиктограммы. Rec. 6 частей. Часть 1. Бумага, гуашь, 70х50 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Пиктограммы. Stop. 6 частей. Часть 3. Бумага, гуашь, 70х50 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Работница железобетонного завода Люся выходит из себя замуж. Бумага, гуашь, 26,5х39 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Рыба. Бумага, гуашь, 26,5х38,5 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Спор «Где печень?». Бумага, гуашь, 26,5х39 см. 1986-1987

Свен Гудлах. Я и ангел. Бумага, гуашь, 50,5х69 см. 1986-1987

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* В названии выставки использована цитата из песни Свена Гундлаха для «Среднерусской возвышенности», которая никогда не исполнялась:

«Я знаю точно, что я был прав,

Я — царь восточный, я — космонавт,

Я гений юга и полюсов,

Архангел вьюги, отец песков».

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