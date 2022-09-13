Галерея «Беляево» открывает коллективную выставку «Выход. В космос»

22 сентября 2022 года открывается коллективная выставка «Выход. В космос». Выставка посвящается 65-летию запуска в СССР первого искусственного спутника Земли, но космос как идея всегда был спутником человека. В экспозиции будут представлены графика, живопись, фотография, керамика, реди-мейд, видео, объекты и инсталляции. «Выход. В космос» – итоговая выставка творческой молодежной мастерской ТСХР в рамках VI Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc».

К космосу были обращены мысли человечества на протяжении тысячелетий. До технологической эпохи люди постигали неведомое путем чувственного и мифологического опыта, выдвигая космологические теории о движении планет и звезд, о сотворении мира и человека.

В ХХI веке космос стал площадкой для технологического развития, но экзистенциальные проблемы человеческой цивилизации это не решило. Люди продолжают мучиться вечными вопросами и искать ответа на них. Где же выход? Там, в космосе.

В безграничном пространстве для каждого найдется своя версия Вселенной. Решение может быть найдено только индивидуально, универсального ответа не существует. Каждый проект на выставке – это персональный космос, вариант вопроса, который направляется туда, за облака. Космос – разный, необычный и личный.

Выставка объединила работы участников творческой молодежной мастерской ТСХР, стипендиатов Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства 2022 года и приглашенных художников.

Выставка организуется при поддержке Министерства культуры РФ, Творческого союза художников России и при участии Школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА.

Выставка будет работать до 9 октября.

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