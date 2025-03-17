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Исполнитель ANDRO эксклюзивно представил новую песню

editor
By editor
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andro - не хочу тоски

Популярный исполнитель ANDRO стал звездой нового выпуска музыкального шоу «Муз Диллер». Артист не только поделился своими любимыми треками, но и эксклюзивно презентовал свою новую песню «не хочу тоски!», над которой он работал в последнее время.

Во время эфира ANDRO рассказал о своих музыкальных предпочтениях и вдохновении, а также поделился интересными историями, связанными с созданием своих хитов. Зрители смогли услышать как старые любимые композиции артиста, так и новые мелодии, которые появились в плейлисте исполнителя.

Новая песня ANDRO, которая была впервые исполнена в эфире, уже вызвала бурю эмоций у поклонников и зрителей. Артист отметил, что в этой работе были использованы особые приемы создания треков, а клавиши отлично дополняют звучание.

Шоу «Муз Диллер» продолжает радовать зрителей интересными гостями и яркими историями, а выступление ANDRO стало одним из самых запоминающихся событий этого сезон.

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