Четвертый сезон «Посольских вечеров в Царицыно» начался с русской классики

14 января 2021 года состоялась онлайн-трансляция первого в новом сезоне концерта цикла «Посольские вечера в Царицыно», посвященного главным зимним праздникам страны. Художественной основой программы вечера стало одно из самых известных фольклорно-романтических произведений русской литературы — «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, органично иллюстрированное чудесной музыкой П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. Организаторами мероприятия выступили Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и Музей-заповедник «Царицыно» при содействии Дипломатической академии Министерства иностранных дел России.

Согласно сложившейся традиции, первый вечер нового сезона проекта посвятили русской классике. Специальным гостем мероприятия стал ректор Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Александр Яковенко. По его словам, в последнее время отмечается рост интереса к концертам в «Царицыне» среди сотрудников иностранных представительств. «За три года программа завоевала большую популярность среди послов и дипломатов, которые в ней участвуют, — заявил Александр Яковенко. — Уверен, у проекта большое будущее!»

Как указала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, в общей сложности в программе «Посольские вечера в Царицыне» за все время их проведения приняли участие представители более 30 стран. «Хотела бы от лица музея поблагодарить всю профессиональную команду Национального фонда поддержки правообладателей, тех, кого не видно на экране, но кто находится вокруг, за высокий профессионализм».

Советник генерального директора НФПП Лариса Назарова рассказала, что организованные в рамках проекта концерты только в 2020 году посмотрело более полутора миллионов человек. «Надеемся, что в наступившем году с программой познакомится еще больше зрителей, — заявила представитель НФПП. — Новый год — это сказка, это чудо, и мне кажется, что сегодняшний вечер ведет в ту самую сказку, которую мы всегда ждем, благодаря замечательным коллективам, блистательно представившим новогоднюю программу».

В концерте прозвучали отрывки из бессмертного произведения Н.В. Гоголя в исполнении артистов театра и кино Евгения Воскресенского и Татьяны Аугшкап. Музыку из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и оперы П.И. Чайковского «Черевички» исполнили лауреаты международных конкурсов — солисты Кирилл Золочевский (тенор), Евгения Афанасьева (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Максим Орлов (бас-баритон) и камерный ансамбль, в составе которого Елена Корень (флейта), Артем Корень (гобой), Леонид Железный (1-я скрипка), Зиновия Нестеренко (2-я скрипка), Василий Степанов (виолончель) и Юлия Корень (фортепиано).

Трансляция вечера была организована на портале «Культура.РФ», в социальной сети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Официальный сайт проекта: ambassadore.ru .

Фото – Натали ПИГУЛЕВСКАЯ

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