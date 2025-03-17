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Премьера новой песни Сергея Лазарева «Если бы я мог…»

editor
By editor
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лазарев - если бы я мог

Первый сингл с 11-го студийного альбома Сергея Лазарева — это мощная и эмоциональная поп-рок баллада, которая называется «Если бы я мог…». Её написала известная исполнительница и автор Ева Власова. Выход этого сингла предвосхищает релиз нового альбома, для которого записано 17 песен. Лонгплей будет разделён на две части.

Первая часть альбома лиричная, эмоциональная и грустная, в то время как вторая — более динамичная и позитивная. Обе части получат разные названия. Релиз первой части намечен на конец марта, а второй — на начало лета. Впереди нас ждёт много красивой музыки от Лазарева.

Сергей рассказал, что альбом записывался в течение полутора лет в перерывах между гастролями с шоу «Я не боюсь». Он отметил, что предыдущий альбом «Я видел свет» состоял в основном из динамичных поп-песен, поэтому новый альбом изначально планировался как более мелодичный поп-рок. Однако в процессе работы появлялись танцевальные композиции, которые ему нравились, но он не хотел их смешивать с лиричным материалом. Поэтому Сергей решил разделить альбом на две части — медленную и быструю.

Также он добавил, что в альбоме есть песни авторов, с которыми он сотрудничал ранее, а есть и новые коллаборации, которые, по его уверению, также станут успешными. Сергей выразил свою радость: «Я безумно доволен этим альбомом и жду с нетерпением, когда его услышат мои поклонники».

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