«Плачешь по мне»: ice Lo говорит о любви в своем новом лирическом треке

Этой весной на всех цифровых площадках страны состоялась музыкальная премьера: «Плачешь по мне» — новая песня ice Lo о выходе из сложных и запутанных отношений, которые больше не приносят счастья.

Несмотря на желание начать все заново, учиться любить и верить друг другу вновь, герой трека «Плачешь по мне» понимает, что им с возлюбленной лучше расстаться. Однако идея перезагрузки отношений, присутствующая в сюжете, воспринимается слушателем как надежда на лучшее и возможность второго шанса. Поэтому каждый, кто слушает эту знаковую песню, невольно задумается о своей собственной истории и взвесит все «за» и «против» перед принятием решения о том, разойтись ли с партнером или все-таки попытаться восстановить отношения.

«Давай заново,

Я научусь любить тебя заново,

Верить тебе заново

И наплевать, что будет потом.

Снова ищешь во мне изъяны,

Но в себе ты не искала их,

Но я знаю, что ты все еще

Плачешь по мне…»

ice Lo — артист музыкального лейбла ROCKET RECORDS, перспективный R&B-исполнитель и музыкант из Москвы, известный благодаря ярким запоминающимся трекам. Творчество автора наполнено глубоким философским смыслом. Наиболее известные работы артиста — «Повтори», «Забудь меня, «Мария», «Нет места», «Если ты уйдешь», «Научусь любить» и «Океан», который пользовался особой популярностью у слушателей в 2021 году. А в начале этого года ice Lo занял позиции в топовых плейлистах: его совместный с ayv1o ремикс на знаковую композицию Нюши, получивший название «Не перебивай 2.0», «залетел» во все известные чарты и соцсети, в том числе TikTok.