Президент Ассоциации аниматоров Китая Ма Ли и Ирина Мастусова

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова приняла участие в 16-ом заседании Российско-Китайской Подкомиссии по гуманитарному сотрудничеству в городе Нанкин (Китай). Зам.главы Минцифры РФ Бэлла Черкесова возглавила российскую делегацию. С китайской стороны делегацию возглавил зам.главы Главного государственного управления КНР по делам радиовещания и телевидения Ян Гожуй.

В тот же день в Нанкине состоялось открытие Телефестиваля стран ШОС. Ассоциация анимационного кино представила на Телефестивале стенд с трейлерами анимационных проектов. Ирина Мастусова выступила с докладом на сессии «Углубление практического сотрудничества, распространение историй ШОС», приглашая представителей стран-участников ШОС к сотрудничеству с российской анимационной индустрией.

Участники Телефестиваля обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере СМИ, рост взаимного интереса аудитории в соцсетях российских и китайских медиа, планы по обмену опытом и совместное развитие контента, в том числе для детской аудитории.

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