Andro стал первым русскоязычным исполнителем, которой достиг такого результата в Индии. Об этом сообщили представители лейбла Raava Music со ссылкой на внутреннюю статистику музыкальных платформ.

Песня «Иса» была выпущена в 2019 году и стала настоящим хитом в Индии, набрав более миллиарда прослушиваний на всех доступных музыкальных платформах. Это означает, что трек стал одним из самых популярных в стране и завоевал сердца миллионов слушателей.

Мелодия и слова композиции в сочетании с индийскими мотивами добавляют особого шарма песне, что, вероятно, и является причиной ее успеха.

Этот успех Andro доказывает, что его творчество не знает границ и может быть популярным в любой части мира. Он продолжает работать над новыми проектами на разных языках: румынский, хинди, испанский, английский.

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