Исследование женской борьбы за справедливость со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Аллой Михеевой и Шамилем Хаматовым

Премьера психологической драмы «Обоюдное согласие», нового оригинального сериала линейки KION Originals, эксклюзивно состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре KION. Это совместный проект компаний KION (МТС Медиа) и «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Режиссер проекта – Валерия Гай Германика, автор проектов «Все умрут, а я останусь», «Краткий курс счастливой жизни» и других.

Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). Она приезжает на вечеринку к старым друзьям, все вместе они проводят ночь на большой яхте. Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.

Обстоятельства дела сразу же вызывают подозрения у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Следователь, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку в принципе его не подавать. Отчаявшись найти помощь в отделении полиции, Анна сталкивается в коридоре с другим следователем, Нестеренко. Тот, напротив, берет это дело к себе. Терять опытному сотруднику нечего — совсем скоро выход на пенсию. К тому же у него есть и собственные мотивы добиться справедливости.

События «Обоюдного согласия» и их причины раскрываются в двух линиях. Первая в настоящем, ее отсчет начинается с раннего утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Девушка проходит сложный путь от победы над собственными сомнениями и страхом до четкого понимания того, что она готова биться за правду и справедливость, чего бы ей это ни стоило. Особенно когда история с изнасилованием обретает скандальную публичность. Вторая история — о прошлом героини. Прольется свет на события, предшествующие той злополучной ночи. Зрители познакомятся с обстоятельствами жизни Анны, когда девушка вернулась из Москвы в родной город.

Главные роли в сериале «Обоюдное согласие» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов («Что? Где? Когда?»), Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков.

Съемки сериала проходили в Москве и в Крыму.

Авторы «Обоюдного согласия» поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества — и принятие, и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие. Несмотря на массу подобных историй, в России по-прежнему не принято говорить вслух об изнасиловании, распространено неправильное восприятие проблемы, перенос ответственности с насильника на жертву, осуждение ее прошлых поступков, выражающиеся во фразе «сама виновата». По статистике только 10% жертв обращаются в полицию, опасаясь общественного осуждения и обвинения в клевете. Одно из главных направлений сериала — обратить внимание на грань между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия.

Сериал «Обоюдное согласие» — новый проект российского режиссера Валерии Гай Германики, выпускницы школы кино и телевидения «Интерньюс», ученицы Марины Разбежкиной. Начинала карьеру как режиссер-документалист. Короткометражный документальный фильм «Девочки» Валерии Гай Германики был показан на Каннском кинофестивале в рамках «Дня России». В 2008 году дебютировала как режиссер игрового кино с лентой «Все умрут, а я останусь», которую показали в секции «Неделя критики» Каннского кинофестиваля. В 2012 году сняла сериал «Краткий курс счастливой жизни», который был показан на Первом канале.

Генеральные продюсеры сериала – Данила Шарапов, Петр Ануров, Игорь Мишин, Максим Филатов. Креативные продюсеры – Наталья Шик, Наталья Исакова. Ведущие продюсеры – Ирина Щербович-Вечер, Екатерина Старкина.

Над сценарием проекта работала группа авторов во главе с Анастасией Пальчиковой («Маша», «Большой», «День до»): Виктория Островская («Соври мне правду»), а также Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий («Ворона»).

Валерия Гай Германика, режиссер:

– Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии.

Светлана Иванова, актриса:

– Голос женщины в современном мире звучит всё громче, и круто, что это происходит и в кино тоже. Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Хотела отказаться, но Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала. С Лерой работать трудно, но очень интересно. Она очень чувствует любую фальшь, игру, всякие актёрские штучки и пристройки. Зато, если она хвалит – это как будто тебе дали десять «Оскаров» сразу. Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта.

Данила Шарапов, генеральный продюсер компании «Медиаслово»:

– Валерия Гай Германика – яркий, глубокий и талантливый режиссёр. Она обладает своим уникальным почерком. Это первый сериал Леры после долгого перерыва, и мы надеемся, что мир, который она создала в «Обоюдном Согласии», зрители примут с интересом.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер:

– Пронзительный сценарий, яркая объемная неоднозначная главная героиня и актуальность темы. Где граница между жаждой мести и правосудием — каждый в нашей истории имеет свой ответ на этот сложный вопрос.

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