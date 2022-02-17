Начались съёмки нового ироничного детектива «Без прикрытия»

Пятый канал совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» запустили в производство новый ироничный детектив «Без прикрытия». Съемки начались в Санкт-Петербурге. Главную роль исполнит Михаил Тарабукин.

В основе сюжета проекта история двух братьев близнецов. Один – первоклассный вор Богдан Вольнов, любит свободу и живет по понятиям. А второй, Григорий – оперативник в полиции. Карьера не сложилась, коллеги им помыкают, «друзья» кидают на деньги, а криминал, с которым Гриша должен бороться, совсем его не боится. Двух совершенно разных по характеру персонажей и исполнит Михаил Тарабукин. Его телезрители Пятого канала знают, как «морского дьявола» с позывным Риф.

Одного из центральных персонажей криминального детектива играет полюбившийся многим зрителям актер Нодар Джанелидзе. Но теперь он не оперативник в погонах из «Великолепной Пятерки», стоящий на страже закона. На этот раз герой Нодара – уголовник и главарь банды по кличке Уголек, промышляющий гоп-стопами и квартирными кражами.

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Без прикрытия»:

— Мне приятно работать в таком необычном проекте. Во-первых, оригинальные локации. Первый день съемок прошел в знаменитом СИЗО «Кресты». Масштабный объект, со своими легендами и тайнами. Как мне кажется, и кадры получаются со своей особой атмосферой. Кроме того, это будет еще один выездной сериал Пятого канала, где улицы Петербурга будут чередоваться с локациями древнего русского города, что добавит особого очарования фильму. Зрителю всегда интересно многообразие и разноплановость картинки.

Уголек с подельниками подбивают Богдана Вольнова ограбить передвижную ювелирную выставку. Уходя от полицейской погони, грабители прячутся в стареньком гараже отца Богдана. А сам Богдан отправляется на день рождения любимой мамы. Прямо во время застолья его брата-близнеца Гришу вызывают в отдел – псковская полиция поднята на ноги из-за дерзкого преступления. Выходящему из дома Грише бандиты, спутав его с братом, буквально сбрасывают в руки портфель, набитый золотом. Тут бы дело и закончилось. Но спустя пару часов драгоценности таинственным образом исчезают из сейфа оперативника Григория Вольнова…

В пилотный проект войдут четыре эпизода по 42 минуты каждый. Съемки будут проходить не только в локациях Санкт-Петербурга, но и Пскова.

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