Исторический канал «365 дней ТВ» представляет

ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: «Музей-усадьба художника Ильи Репина»

На Карельском перешейке, на взморье Финского залива, раскинулся посёлок Репино, названный так в честь знаменитого художника Ильи Ефимовича Репина. В 1899 году он купил участок земли и поселился в небольшом доме на берегу Финского залива. Песчаные пляжи и дюны, великолепный сосновый парк. Эти места до сих пор остаются одними из самых излюбленных мест отдыха. А усадьба Ильи Репина «Пенаты» в наши дни стала одним из тех редких музеев, в котором не просто собраны художественные полотна, но и сохранена атмосфера загородной жизни творческой интеллигенции начала XX века.

Когда? 29 мая, 20:00.

ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: «Живая сталь. Паровозы»

Точка отсчета всех рубежей российского паровозостроения — 1833 год. Отец и сын Черепановы, изобретатели-самоучки, создали. «сухопутный пароход, двигающийся по чугунным колёсопроводам». Так назвали машину, которая служила для перевозки руды на одном из уральских заводов. Она могла перевозить три тонны грузов со скоростью 16 километров в час. «Совершенно очевидно, что быстрое движение должно вызвать у пассажиров заболевание мозга», — писали медики в 1837 году. Но пройдет еще полвека и люди не смогут представить свою жизнь без железной дороги.

Когда? 1 июня, 20:00.

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