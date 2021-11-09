Фантастический боевик Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» доступны в онлайн-кинотеатре IVI

12 ноября 2021 года в онлайн-кинотеатре IVI выходит фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» — экранизация комиксов MARVEL со звездой китайского и голливудского кино Симу Лю и обладательницей «Золотого глобуса» Аквафиной. В IVI фильм будет доступен за отдельную плату в дубляже, а также в оригинале с русскими субтитрами.

В Голливуде этот блокбастер — первый фильм MARVEL Studios с супергероем азиатского происхождения — поставил рекорд по кассовым сборам за период пандемии коронавируса.

Это история молодого мастера боевых искусств Шан-Чи, которого с детства учили побеждать любых врагов. Но что, если противником окажется его собственный отец, владеющий невероятной силой Десяти колец? Перебравшись в США, Шан-Чи пытается жить самой обычной жизнью, и все же суровое столкновение с прошлым неизбежно.

Снял фильм режиссер Дестин Дэниел Креттон — автор биографической драмы «Просто помиловать» с Майклом Б. Джорданом и мелодрамы «Стеклянный замок» с Бри Ларсон и Наоми Уоттс. В ролях: Симу Лю, Аквафина, Тони Люн Чу Вай, Мишель Йео, Чэнь Фала.

Год производства – 2021.

В ролях – Симу Лю, Аквафина, Тони Люн Чу Вай, Мишель Йео, Чэнь Фала.

Фантастический боевик Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» — лидера пандемийного проката.

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