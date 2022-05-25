Стартовали съемки второго сезона драмеди о притворстве в соцсетях «Онлайф» от PREMIER

24 мая 2022 года стартовали съемки сериала «Онлайф» о притворстве в социальных сетях и жизни за их пределами. Режиссер-постановщик — Евгения Яцкина, продюсером выступила Катерина Михайлова, а креативным продюсером Анна Габриелян. Главные роли исполнили: Юлия Серина, Лукерья Ильяшенко, Анна Котова-Дерябина, Ирина Носова, Александра Власова, Константин Крюков, Данила Якушев, Алика Смехова и Павел Рассомахин. Сериал снимается для онлайн-кинотеатра PREMIER.

В продолжении драмеди зрители вновь встретятся с героинями первого сезона. Подруги по-прежнему продолжают следить за жизнью друг друга в социальной сети, постить фото «красивой жизни» и стараться выглядеть в сети лучше, чем у них на самом деле идут дела. Однако, если в первом сезоне вся жизнь девушек строилась вокруг притворства, то во втором сезоне они максимально проживают свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям. В новом сезоне героини примут участие в психологическом марафоне, так что в их ленте произойдут некоторые изменения.

Теперь в рамках марафона подруги постят истории о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви», «хобби», «дружбе», «любимой работе», «тяге к искусству», «здоровом образе жизни». Но что же на самом деле будет происходить в их судьбах? Где настоящая жизнь, если каждую минуту приходится кадрировать ее в инстафото и придумывать хэштег?

Исследование онлайн-кинотеатра PREMIER и агентства VISION выявило, что 61% пользовательниц соцсети транслируют фейковую жизнь в соцсетях, а каждая пятая женщина инсценирует события ради постов. При этом реальная жизнь людей не всегда совпадает с красивой картинкой — только 39% опрошенных ответили, что показывают в соцсети реальную жизнь.

Первый сезон проекта стал московской версией «Секса в большом городе» в эпоху соцсетей. Сериал рассказал истории пяти девушек, которые фолловят друг друга в соцсети и в реальной жизни принимают решения на основе увиденного в ленте подруг и знакомых. Тема ложности соцсетей, иллюзии успеха и красоты, продолжает волновать зрителей. Многие из нас остаются подвержены влиянию инстаграмных картинок, не всегда разделяя реальность и онлайн-пространство.

Всего в сериале 16 серий по 20 минут. Драмеди будет доступно эксклюзивно на PREMIER.

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