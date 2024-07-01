«История ЛНР»: Мастерская «Кивеста» представляет новый документальный цикл программ

Мастерская «Кивеста» представляет документальный цикл «История ЛНР». Это серия программ, ориентированная на молодежь, рассказывающая о последних 50 годах в истории Луганской области: обо всех сложностях, победах, преодолениях и о несгибаемой воле народа Донбасса. Документальный цикл подготовлен в рамках проекта «Разработка контента и создание мультимедийных продуктов для новой экспозиции ГУК Луганский краеведческий музей «Новейшая история Луганщины», и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В каждом выпуске рассказывается об экспонатах Луганского краеведческого музея, которые помогают отследить не только ход времени, но личные судьбы людей, связанных с этими предметами, трагические и героические страницы их жизней. Цикл состоит из 10 документальных выпусков, рассказывающих об истории Луганщины с 70-х годов прошлого века до настоящего времени. Авторы, опираясь на документы и свидетельства очевидцев, рассказывают о драматичных событиях 2014 года – о блокаде Луганска, о преступлениях ВСУ против мирных граждан и о формировании сил обороны. Понимая всю сложность работы с молодой аудиторией, создатели цикла подают материал в динамичной, эмоциональной и яркой художественной форме. Вести проект был приглашен известный уроженец Алчевска музыкальный продюсер Юрий Бардаш – создатель групп Грибы и QuestPistols. Он в 2022 году понял, что будущее – за «русским миром» и не побоялся выступить на стороне России. Научным консультантом проекта выступил заместитель генерального директора Музея современной истории России Никита Аникин. С 2017 года он плотно занимается сбором и осмыслением материалов, связанных с событиями в постсоветской Украине. «Проект очень важен. Он дает возможность зрителю понять, почему люди в Донецке и Луганске взялись за оружие. Как развивались события, кто, как и зачем влиял на ситуацию. Авторы смогли составить полноценную картину событий, восстановить хронологию» — говорит Аникин.

«Коллектив мастерской «Кивеста» с гордостью создает этот важнейший проект. Над циклом работала большая команда из историков, редакторов, продюсеров и режиссеров. Мы изучили огромное количество исторических материалов и провели несколько экспедиций на освобожденных территориях. Благодаря научным консультантам, профессиональным историкам, этот документальный цикл стал примером того, как можно успешно соединить глубокое научное знание истории региона с современными техническими возможностями» – говорит генеральный директор Мастерской музейного проектирования «Кивеста» Иван Тихонов.

«Неоценимую помощь в подготовке проекта оказал Артем Рубченко, директор ГБУК ЛНР «Луганский краеведческий музей». Он — ветеран СВО, был ранен и с самого начала работы в музее занимался сбором экспонатов, связанных с историей ЛНР. Свидетельства преступлений киевского режима, трагедии гражданского населения, оказавшегося на линии боевого соприкосновения — все это нашло отражение в роликах и экспозиции музея. В создании медиаконтента проекта помощь Артема Рубченко трудно переоценить», – отмечает Тихонов.

Луганский Краеведческий музей сам стал невольным участником драматической истории Луганской земли – рассказывает директор ГБУК ЛНР «Луганский краеведческий музей» Артем Рубченко. – В 2014-ом году во время обстрела ВСУ ракета РСЗО-Град попала в здание музея. В тот день на рабочем месте погибла главный хранитель музея Наталья Коченко. Украинская сторона заявила, что это якобы был самообстрел. Мы уверены, что необходимо рассказывать об этом. Главная миссия этого проекта – восстановление исторической правды, рассказ нашей молодежи об исторических событиях, содействие интеграции освобожденных территорий в единое культурно-образовательное и цивилизационное пространство РФ.

Анна КУПРИЯНОВА