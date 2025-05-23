В Ростовском кремле завершился фестиваль современного церковного искусства «Видеть и слышать»

В майские праздничные дни фестиваль современного церковного искусства «ВИДЕТЬ и СЛЫШАТЬ» организовал трехдневный праздник для жителей и гостей Ростова Великого. События соединили древнее церковное искусство и духовные песнопения, пленэры и мастерские для детей и взрослых.

На торжественном открытии между музеем «Ростовский кремль» и Фестивалем «Видеть и слышать» было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Никита Аникин отзывается о событиях так: «Эти три дня стали настоящим чудом — древние стены Ростовского кремля наполнились музыкой, красками и вдохновением. Мы видели, как современные художники буквально вдыхают новую жизнь в традиции церковного искусства, а мы, затаив дыхание, слушали арамейские песнопения. Это был диалог эпох — когда древние фрески «зазвучали» в унисон с экспериментальными работами, а гости Ростовского кремля не просто наблюдали, а становились соучастниками творчества».

На открытых пленэрах у художников была возможность написать копии древних фресок храмов Ростовского кремля под руководством Игоря Геннадьевича Машкова (академика РАХ, заслуженного художника РФ). Более двадцати авторов приехали из разных городов Центральной России, чтобы поучаствовать в открытии цикла пленэров «ВИДЕТЬ и СЛЫШАТЬ».

Ежедневно проходили выступления хоровых коллективов с программами духовных песнопений. Хор храма Живоносный Источник Царицыно (г. Москва), камерный хор «Ярославль» (г. Ярославль) и ансамбль древнерусской музыки EX LIBRIS (г. Москва). Для самых маленьких участников и их родителей были проведены мастерские «Золочение херувимов из гипса» и «Смальтовая мозаика». 80 человек забрали с фестиваля рукотворные кресты и херувимов.

«Фестиваль церковного искусства в Ростове Великом для меня очень личное событие. Именно здесь, в ростовских храмах, я начал свой путь, как иконописец. Во время студенческой летней практики в Суриковском институте в процессе копирования древних росписей, я ощутил красоту переданную нам великими художниками XVII века – Гурием Никитиным, Силой Савиным и другими. Тогда пришло понимание глубоких смыслов, явленных в сложнейшей иконографической программе храмовых росписей. Наш проект «Видеть и слышать», начавшийся в древнем духовном центре России, и далее идущий по всей стране и православной ойкумене, призван показать, насколько может быть сегодня интересна и актуальна церковная культура для каждого человека», — говорит генеральный продюсер проекта «Видеть и слышать» Дмитрий Александрович Трофимов.