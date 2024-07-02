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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Иркутске стартовал региональный тур национального конкурса корпоративных музеев

editor
By editor
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байкал

Корпоративные музеи сегодня – это и сохранение традиций, истории трудовых династий и становления предприятий, профориентационная работа и вклад в туристическую привлекательность своего региона. Впервые в истории сообщества профессионалов в области развития корпоративных музеев проводится региональный тур – в том числе и для оживления интереса к столь нужному направлению работы у предприятий Сибири и Дальнего Востока.

По мнению экспертов, деятельность корпоративных музеев органично ложится в систему реализации нового нацпроекта «Кадры», который стартует по поручению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года.

Со 2 по 4 июля пройдут итоговые мероприятия регионального тура VI Национальной премии «Корпоративный музей» в Иркутске. В деловой программе примут участие около 100 представителей музейного дела и коммуникационной отрасли.

В региональном туре VI Национальной премии «Корпоративный музей» принимают участие 33 музея, на суд экспертов представлено 43 проекта из 19 городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В команде — региональные предприятия ПАО «Газпром» из гг. Иркутска и Томска, ПАО «НК «Роснефть» из г. Ангарска, ГК «Росатом» из г. Зеленогорска Красноярского края и г. Северска Томской области, ГК «Ростех» из г. Новосибирска и г. Омска, Банка России из гг. Магадана и Хабаровска, АО «ОСК» из г. Комсомольска-на-Амуре. Город Владивосток представлен Музеем истории АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и Музеем Хлеба, Республика Бурятия — музеем Тимлюйского цементного завода, Республика Саха — Музеем истории изучения вечной мерзлоты Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Иркутск и Иркутская область представлена 10 музеями.Среди участников музеи из шести высших учебных учреждений и два театральных музея.

10 лауреатов войдут в основной шорт-лист VI Национальной премии «Корпоративный музей», финал кокоторой пройдет осенью 2024 года. Региональный тур в рамках Национальной премии проходит впервые благодаря генеральному партнеру — Иркутской нефтяной компании.

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