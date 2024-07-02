В Иркутске стартовал региональный тур национального конкурса корпоративных музеев

Корпоративные музеи сегодня – это и сохранение традиций, истории трудовых династий и становления предприятий, профориентационная работа и вклад в туристическую привлекательность своего региона. Впервые в истории сообщества профессионалов в области развития корпоративных музеев проводится региональный тур – в том числе и для оживления интереса к столь нужному направлению работы у предприятий Сибири и Дальнего Востока.

По мнению экспертов, деятельность корпоративных музеев органично ложится в систему реализации нового нацпроекта «Кадры», который стартует по поручению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года.

Со 2 по 4 июля пройдут итоговые мероприятия регионального тура VI Национальной премии «Корпоративный музей» в Иркутске. В деловой программе примут участие около 100 представителей музейного дела и коммуникационной отрасли.

В региональном туре VI Национальной премии «Корпоративный музей» принимают участие 33 музея, на суд экспертов представлено 43 проекта из 19 городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В команде — региональные предприятия ПАО «Газпром» из гг. Иркутска и Томска, ПАО «НК «Роснефть» из г. Ангарска, ГК «Росатом» из г. Зеленогорска Красноярского края и г. Северска Томской области, ГК «Ростех» из г. Новосибирска и г. Омска, Банка России из гг. Магадана и Хабаровска, АО «ОСК» из г. Комсомольска-на-Амуре. Город Владивосток представлен Музеем истории АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и Музеем Хлеба, Республика Бурятия — музеем Тимлюйского цементного завода, Республика Саха — Музеем истории изучения вечной мерзлоты Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Иркутск и Иркутская область представлена 10 музеями.Среди участников музеи из шести высших учебных учреждений и два театральных музея.

10 лауреатов войдут в основной шорт-лист VI Национальной премии «Корпоративный музей», финал кокоторой пройдет осенью 2024 года. Региональный тур в рамках Национальной премии проходит впервые благодаря генеральному партнеру — Иркутской нефтяной компании.