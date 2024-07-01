РОСИЗО наградил победителей Третьего Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского»

29 июля, в рамках международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало.Философия Тарковского», состоялся финал Третьего Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского». На церемонии в арт-пространстве железнодорожного вокзала города Иваново были оглашены имена победителей в семи номинациях конкурса. Соорганизаторами конкурса выступили РОСИЗО, МОСКИНО, Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «КОРОЧЕ».

По мнению компетентного жюри, в номинации «Любовь» победила лента Веры Садовской с одноименным названием. Лучшей в номинации «Детство» стала работа Руслана Шувалова — «Николай Гумилев. Детство». В номинации «Ностальгия» лидировала группа авторов — Виктория Ильенко, Дмитрий Черницын, Евгений Бочаров и Анна Бузырева с видеороликом «Ностальгия». В номинации «Космос» победителем признана лента Олега Федорова «Планета Земля». В номинации «Пейзаж» жюри отметило «Песнь ветра» Маргариты Артемовой.

В двух новых номинациях — «Сон» и «Философия» лучшими соответственно стали работы «Вечное возвращение» Валерии Гавриловой и «МУ» Данила Никонова.

Генеральный продюсер фестиваля «КОРОЧЕ» Антон Калинкин отметил, что задача любого конкурса — выявлять молодые талантливые имена:

«В нашей отрасли есть кадровый голод. Нам важно растить кадры, важно проявлять инициативы, которые будут давать возможности молодым и, может, не очень молодым людям понимать, что развитие возможно, шансы есть. Любой фестиваль, в первую очередь, важен с точки зрения выявления новых талантливых имен. Нужно брать молодых, а дальше наша задача — растить их».

Такой шанс получила, например, победительница номинации «Сон» Валерия Гаврилова — ей дали спецприз от партнера конкурса, фестиваля «КОРОЧЕ» — контракт на создание роликов оформления церемонии фестиваля в этом году.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова:

«Напомню, почему РОСИЗО начал делать конкурс «Миры Тарковского». Помимо музейного фонда, у нас есть медиатека, и она давно не обновлялась. Работы лауреатов конкурса попадают в медиатеку фонда РОСИЗО, то есть фактически становятся произведением искусства, и это своего рода наш приз молодым талантам. Уже несколько лет у нас один и тот же состав жюри — это уважаемые и значимые люди в отрасли. Постоянное жюри дает возможность отслеживать развитие работ и уровня участников. И мы отмечаем, что с каждым годом на конкурс «Миры Тарковского» приходят все более сильные заявки, и все сложнее сделать выбор лучших. В следующем году конкурс состоится в четвертый раз, и мы ждем новых участников с их произведениями. А сегодня хотелось бы сказать спасибо всем — участникам, лауреатам, жюри и гостям! Конкурс «Миры Тарковского» проходит при участии фестиваля «Зеркало», фестиваля «КОРОЧЕ», Института кино и МОСКИНО. Спасибо также нашему учредителю — Министерству культуры Российской Федерации».

Генеральный продюсер фестиваля «КОРОЧЕ» Антон Калинкин:

«Я счастлив, что Тарковский соединил две прекрасные команды — команду РОСИЗО и команду нашего фестиваля. Мне кажется, это очень творческий и продуктивный союз. У кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского есть очень важная миссия — просвещение с помощью осознанных, осмысленных, авторских высказываний. Мне приятно здесь быть, поддерживать, с интересом смотреть и на самом деле наслаждаться многими работами конкурса видеоарта «Миры Тарковского».

Генеральный директор холдинга «МТС Медиа» Софья Митрофанова:

«Конкурс проходит в третий раз, и приятно, что с каждым разом заявок на участие становится больше, расширяется география проекта и аудитория участников. Это еще раз подтверждает, что творчество Андрея Тарковского востребовано и пользуется неизменной популярностью у профессионалов и просто любителей кино. Благодаря Всероссийскому конкурсу видео-арта «Миры Тарковского» мы открываем новые имена и таланты. Хочу поблагодарить всех участников конкурса за их работы, поздравить победителей с победой и пожелать всем удачи».

Продюсер и киновед Наталья Мокрицкая:

«Конкурс видеоарта был основан всего три года назад, в год 90-летия Андрея Тарковского. Несмотря на свою молодость он стремительно и прочно вошел в нашу творческую жизнь. Идея конкурса была абсолютно правильной и своевременной — он посвящен преемственности и влиянию Тарковского на современную культуру. С помощью конкурса разные талантливые силы получают возможность реализоваться, участие в нем побуждает к развитию. Я поздравляю победителей конкурса и желаю двигаться вперед. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь. У вас все получится!».

Старший преподаватель кафедры драматургии Института кино Высшей школы экономики, шеф-редактор продюсерского центра Плюс-Студия Виктория Беляева:



«Большое спасибо организаторам за приглашение участвовать в жюри. Это уникальный опыт. В жизни мы работаем больше с жанровым и зрительским кино, а проект «Миры Тарковского» — артовый. Но если говорить о том, что объединяет любое кино, — это эмоции. Эмоции, которые через кадр режиссер, сценарист передают зрителю. В работах, которые мы посмотрели, эмоция была, и она была искренняя и честная».

Победители получили памятные призы. Кроме этого, их работы будут показаны в рамках кинофестиваля короткометражного кино «КОРОЧЕ», который пройдет с 20 по 25 августа в г. Калининграде, а также в летнем кинотеатре РОСИЗО. Также демонстрация работ состоится на площадках МОСКИНО. Ролики победителей можно будет посмотреть на RUTUBE-канале РОСИЗО.

Всего на конкурс было подано 82 заявки. География участников впечатляет — Чита, Тюмень, Саратов, Пермь, Воронеж, Казань и так далее. В этом году конкурс вышел на международный уровень, заявки пришли из Японии и Беларуси. Участие в конкурсе приняли российские художники и кинематографисты, а также поклонники творчества режиссера от 14 до 69 лет. Прием заявок прошел с 1 апреля по 15 июня 2024 года. Работы участников остаются в медиатеке РОСИЗО и становятся частью его фондов.

В состав жюри Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского» уже третий год подряд входят ведущие эксперты отрасли: директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, генеральный директор ООО «Студия Ред Карпет» Антон Калинкин, генеральный директор холдинга «МТС Медиа» Софья Митрофанова, cтарший преподаватель кафедры драматургии Института кино Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», шеф-редактор продюсерского центра Плюс-Студия Виктория Беляева.

В рамках фестиваля «Зеркало» в арт-пространстве железнодорожного вокзала города Иваново также открылась выставка РОСИЗО, посвященная 50-летию фильма «Зеркало».